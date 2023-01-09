Новые штрафы за езду без прав и балльная система начали действовать в Таиланде

С понедельника, 9 января, в Таиланде начала действовать балльная система штрафов за нарушение ПДД и повышенное наказание за езду без прав после лишения удостоверения из-за перебора штрафных баллов. Правительство Таиланда по-прежнему говорит о новом наказании именно в контексте балльной системы, хотя эксперт по дорожному движению Виват Ситаманот, с которым побеседовали The Phuket News и «Новости Пхукета», указывает, что статья 156 распространяется на все случаи езды без признаваемого Таиландом набора документов, то есть без тайских прав или зарубежных прав в комплекте с книжкой Международного водительского удостоверения (МВУ). Как будет полиция, покажет только правоприменительная практика, и не исключено, что все будет зависеть от конкретного полицейского, остановившего туриста на скутере или на машине.

10 Января 2023, 09:00 AM

Полиция Чалонга на пункте дорожного контроля в декабре 2022 года. Фото: Rawai Municipality

О вступлении в силу балльной системы штрафов напомнила 9 января заместитель пресс-секретаря правительства Ратчада Тханадирек. Соответствующий материал опубликовано на сайте правительства, однако не все слова госпожи Тханадирек приведены как прямые цитаты. В частности, часть про новые штрафы пересказана пресс-службой правительства в косвенной речи.

«Госпожа Ратчада Тханадирек сообщила, что при достижении водителем нуля баллов, действие его водительского удостоверения будет приостановлено или будет в письменной форме выдан запрет на вождение любого транспорта на 90 дней. Нарушителям, которые продолжат водить при приостановленных правах, грозит до трех месяцев тюремного заключения, или до 10 тыс. бат штрафа, или оба наказания сразу. При третьей приостановке действия прав в течение трех лет действие водительского удостоверения может быть приостановлено на срок более 90 дней», – говорится на сайте правительства.

В соответствующей публикации на странице ThaigovSpokesman в Facebook все нововведения суммируются тезисно и эта выжимка также позволяет предположить, что правительство планирует новые наказания именно для тех, кого лишили прав за 0 баллов. Выглядит саммари следующим образом.

Каждый обладатель водительских прав получает на старте 12 баллов;

За нарушение 20 пунктов ПДД списываются баллы в зависимости с четырьмя степенями тяжести;

За просрочку оплаты других штрафов списывает по одному баллу за штраф;

При достижении нуля баллов действие прав приостанавливается на 90 дней;

При нарушении действует наказание в виде тюремного заключения на три месяца и/или штрафа не более 10 тыс. бат;

При трех приостановках действия прав в течение трех лет возможна приостановка на срок более 90 дней. Немедленное аннулирование прав;

Возвращение списанных баллов возможно путем прохождения обучения в Департаменте наземного транспорта или автоматически через год после списания;

Проверить количество баллов можно через сайт E-Ticket PTM или приложение «Каб Ди» ( ขับดี в Google Play, App Store );

ขับดี Для оплаты штрафов можно использовать приложение «Паотанг» ( เป๋าตัง в Google Play, App Store ).

Таким образом, власти по-прежнему говорят о новых штрафах за езду без прав именно в контексте приостановки действия удостоверения в связи с достижением нуля баллов.

Более того, в своем выступлении госпожа Тханадирек упомянула, что наказание в два балла предусмотрено за вождение с отозванными правами или правами, действие которых было приостановлено. Это можно рассматривать как очередной аргумент в пользу того, что власти рассматривают езду без прав после лишения за ноль баллов как отдельное нарушение.

Впрочем, доктор Ситаманот, вице-президент пхукетской программы по снижению аварийности, говорит, что формально новые стандарты распространяются на все случаи вождения без действительного и признаваемого Таиландом водительского удостоверения.

«Наказание за езду без прав, включая езду после приостановки действия удостоверения, теперь увеличено до трех месяцев тюрьмы и/или штрафа до 10 тыс. бат. Департамент наземного транспорта поддерживает этот шаг, поскольку число людей, ездящих без прав, весьма высоко», – говорил он в беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета», когда новые правила только были утверждены.

Система списания баллов, как ее озвучила госпожа Тханадирек (и как она приведена на сайте правительства) следующая.