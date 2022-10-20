Новые сходы грунта с холмов блокируют дороги на Пхукете

Власти Пхукета едва успевают разблокировать дороги после одних обвалов грунта, как вслед за ними происходят другие. Вечером 19 октября и утром 20 октября новые инциденты случились в Камале и Рассаде. Тем временем трасса в Патонг из Кату останется закрытой на неопределенный срок, приступить к оценке масштабов повреждений специалисты смогут только после того, как дожди прекратятся.

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К утру 20 октября рабочие расчистили завал на ведущей в сторону Ко-Кэу части Bypass Rd., однако в районе 9:30 там произошел второй сход грунта. Шоссе вновь оказалось заблокировано, трафик в обоих направления пришлось пускать по половине дороги, предназначенной для движения к Самконгу и Пхукет-Тауну. На шоссе образовались крупные пробки.

Еще один обвал грунта произошел в Камале. В этот раз грунт сошел с холма примерно в районе кондоминиума Icon Park, поэтому властям удалось организовать объезд, пустив транспорт по небольшой дороге, огибающей мыс Лэм-Сон (где находятся Hyatt Regency, Cape Sienna и другие отели). Небольшой дороге пришлось принять на себя большую нагрузку, что также привело к пробкам.

Около 13:30 страница Phuket Info Center сообщила еще об одном сходе грунта в Камале «рядом с Nakalay Rd.». На дорогу, судя по фотографиям с места событий, был повален забор, стоявший на склоне холма. Затем было уточнено, что перекрыта оказалась «Layi Rd.», а вместе с ней – все возможности доехать до Патонга через Камалу.

Утром 20 октября был ограничен проезд транспорта по Chao Fa West Rd. на участке между Ban Chalong School (у храма Wat Chalong) и кольцевой развязкой в Чалонге. Там не выдержали дождей несколько мачт электропередач, так что специалистам Управления энергоснабжения провинций (РЕА) пришлось перерыть проезжую часть, чтобы провести ремонт.

На шоссе Thepkrasattri Rd. главной проблемой остается затопление известных проблемных участок в Срисунтхорне, Рассаде и ряде других мест. Впрочем, погода утром 20 октября пока благоприятная.

В связи с дорожной ситуацией Международный аэропорт Пхукета просит пассажировать выезжать на рейсы заранее.

Перевал в Патонг закрыт

Вечером 19 октября губернатор Наронг Вунсиеу провел экстренное совещание, посвященное обрушению дороги между Патонгом и Кату. Сошедший со склона грунт унес с собой участок трассы в районе знака Patong City на восточной стороне холма.

Дорога сейчас полностью закрыта для любого транспорта и пешеходов. В Патонге чекпоинт организован у храма Wat Patong (Wat Suwan Khiri Wong), в Кату – за перекрестком Си-Ко. Через контрольные пункты пропускают только людей, которые живут за ними.

Как заявил глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Юттхана Питак, специалисты смогут оценить масштаб повреждений только после окончания дождей. Непосредственно вечером 19 октября дорога еще продолжала осыпаться.

Официальные лица надеются, что ситуация позволит организовать ограниченное движение по трассе после экстренного ремонта. Сроки проведения полноценных работ пока не называются.

Перевал в Патонге был главной дороге в этот город, принимавшей большую часть трафика. Сейчас попасть в Патонг можно через Карон или Камалу. При этом в Камале уже несколько раз просходили обвалы грунта, блокировавшие проезд, а дорога через Карон так и не починена после обвала 2020 года на участке Чалонг-Ката.