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Новые правила городского планирования обещают Пхукету приток инвестиций

Тайская ассоциация городского планирования (TATP) ожидает запуска целой серии новых инфраструктурных и девелоперских проектов на Пхукете на фоне готовящихся поправок в сфере застройки. Один из акцентов будет сделан на развитие острова в качестве регионального хаба делового туризма (MICE).

4 Июня 2019, 09:38 AM
Фото: Achadtaya Chuennirun / Bangkok Post

Фото: Achadtaya Chuennirun / Bangkok Post

Как рассказал Bangkok Post глава TATP Тхапана Буньяправит, проект поправок в законодательство о городском планировании и землепользовании уже прошел два раунда общественных слушаний. Первый из них состоялся в начале года, второй – в мае. Среди прочего поправки должны открыть девелоперам дорогу к возведению высотных зданий как в прибрежных районах острова (до 15 этажей), так и на территории, не прилегающей к морю (до 25 этажей).

Господин Буньяправит подчеркнул, что проект еще не финализирован. Поскольку законодательство требует от Министерства внутренних дел проведения серии общественных слушаний и исследований, чтобы убедиться, что поправки соответствуют нуждам жителей и бизнеса, а также не влекут за собой негативных последствий для экологии. Последнее особенно актуально с учетом предлагаемой легализации высотной застройки на побережье.

Господин Буньяправит не рассказал о том, когда новые правила городского планирования и землепользования могут вступить в силу, но отметил, что пересмотр законодательных требований привлечет на остров не менее 300 млрд бат новых инвестиций.

Один из уже известных проектов по развитию Пхукета в качестве направления MICE (деловые встречи, конференции, корпоративные события., отраслевые выставки) – это строительство в Патонге четырех конференц-центров вместимостью в 3 тыс. человек каждый. Бюджет данного проекта, согласно публикации Bangkok Post, составляет 1 млрд бат. При этом первая встреча по данной инициативе уже прошла в муниципалитете Патонга в мае.

«В течение ближайших пяти лет у пляжа Патонг будет возведен MICE-квартал, где все улицы будут оборудованы для удобства пешего перемещения. Дорога к аэропорту также будет улучшена, а количество общественных автобусов увеличено», – заявил господин Буньяправит.

Также в статье Bangkok Post упоминаются и два масштабных инфраструктурных проекта «на перспективу». Один из них – это прокладка ветки железной дороги от северной оконечности острова до кольца Чалонга (с ответвлением к аэропорта). Другой проект на будущее – строительство аэропорта в провинции Пханг-Нга, который должен снять часть нагрузки с аэропорта Пхукета. Бюджет первого проекта сейчас оценивается в 40 млрд бат, второго – в 70 млрд бат. Также Bangkok Post ожидает и продолжение жилищного строительства, приводя в статье цифры в 280 млрд бат инвестиций и 70 тыс. единиц жилья (домов, квартир).

«Все это подстегнет развитие пхукетской экономики и взвинтит цены на землю в два-три раза», – считает господин Буньяправит.

 

 

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