Новые ночные рейды по барам и клубам прошли на Пхукете

Власти Пхукета провели новую серию проверок в ночных заведениях провинция, выявляя нарушителей часов разрешенной работы, правил продажи спиртного, ограничения доступа несовершеннолетних к алкоголю и других требований закона. Официальные лица сообщили о проверках в округах Мыанг-Пхукет и Таланг в ночь с 6 на 7 июля. Об инспекциях в Кату информации не поступало, но там в начале июня был максимально резонансный рейд спецотдела DOPA, обернувшийся проблемами не только для нарушителей из сферы услуг, но и для местной полиции.

Новости Пхукета

В публикации Radio Phuket Thailand о проверках в округе Мыанг-Пхукет говорится, что целью ревизоров стали не только заведения, формально зарегистрированные как развлекательные (бары, ночные клубы, караоке), но и рестораны, выполняющие аналогичные функции.

Среди участников кампании по борьбе с игнорирующими закон операторами ночных заведений были указаны полицейские участки Чалонга, Вичита и Пхукет-Тауна. Таким образом речь идет почти обо всем округе Мыанг-Пхукет, кроме Карона. Вся остальная его территория от Ко-Кэу до Раваи относится к зоне ответственности трех перечисленных выше участков.

Отдельное внимание было уделено молодым сотрудникам и посетителям. В публикации Radio Thailand Phuket напоминается, что лица до 18 лет не могут работать в данном сегменте сферы услуг, а лица до 20 лет не могут быть посетителями развлекательных заведений.

Еще одним направлением работы была, как и прежде, проверка соблюдение барами и клубами разрешенных часов работы и продажи спиртного. Ни в Раваи, ни в Вичите, ни в Пхукет-Тауне нет мест, имеющих официальный статус выделенных развлекательных зон, поэтому бары и клубы должны закрываться в полночь.

Наконец, инспекция включала проверку посетителей на наркотики. В сообщении Radio Thailand Phuket не сообщается о выявленных нарушениях часов работы или правил продажи спиртного, но указывается, что один положительный тест на наркотики был получен в ходе рейда. Человека передали в руки компетентных органов.

Отчет о работе официальных лиц в Таланге, который опубликовала страница Phuket Info Center, напротив, представляет собой сообщение о рейде в заведении, которое игнорировало именно требование о закрытии в полночь.

Официальные лица пришли туда после 3:00, и место, указанное в отчете как Summerset Bar & Lounge Phuket, было еще открыто. Также у заведения не оказалось необходимых бумаг для работы по развлекательному профилю и продажи спиртного. Оператор был передан в полицейский участок Таланга для предъявления обвинений. Клуб Summerset находится недалеко от границы тамбона Чернг-Талей, но формально – на территории Срисунтхорна.

Все проверки проводились силами местных властей, а именно – окружных управ Мыанг-Пхукета и Таланга. В качестве грубой силы использовались волонтеры территориальной обороны (OrSor), подчинящиеся органам власти на местах. Также на фото с рейда в Summerset видно людей в жилетках Департамента администрирования провинций (DOPA), но не того спецназа, который действовал 1 июня в Кату.

При этом июньский рейд в Кату проводили сотрудники именно спецотдела DOPA. Это исключительно мирное ведомство, как уже дважды убедился Пхукет в этом году, имеет в своем составе полноценное спецподразделение для силовых акций, работающее в униформе с надписями DOPA SWAT и Special Operations Team DOPA.