Новые банкноты номиналами в 500 и 1000 бат запустят в обращение 28 июля

Глава Центрального банка Таиланда Виратхай Сантипрабхоб подтвердил планы запустить в оборот новые банкноты номиналом 500 и 1000 бат в день рождения Рамы Х.

4 Июля 2018 11:04:10

Новые банкноты с портретами Его Величества Рамы Х будут запущены в обращение 28 июля. Соответствующая информация содержится в уведомлении за подписью глава ЦБ Таиланда от 3 июня.

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, банкноты новой 17 серии было решено вводить в оборот в два этапа: купюры номиналом в 20, 50 и 100 бат появились в банках в День династии Чакри, а запуск в обращение купюр в 500 и 1000 бат приурочили к Дню рождения Короля.

На лицевой стороне банкнот в 500 и 1000 бат изображен Его Величество Рама IX в парадной униформе Королевских ВВС. На обороте купюры в 500 бат изображены Рама VII и Рама VIII. На обороте купюры в 1000 бат – Рама Х и его отец Рама IX.