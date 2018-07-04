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Новые банкноты номиналами в 500 и 1000 бат запустят в обращение 28 июля

Глава Центрального банка Таиланда Виратхай Сантипрабхоб подтвердил планы запустить в оборот новые банкноты номиналом 500 и 1000 бат в день рождения Рамы Х.

Новости Пхукета

4 Июля 2018 11:04:10

Новые банкноты с портретами Его Величества Рамы Х будут запущены в обращение 28 июля. Соответствующая информация содержится в уведомлении за подписью глава ЦБ Таиланда от 3 июня.

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, банкноты новой 17 серии было решено вводить в оборот в два этапа: купюры номиналом в 20, 50 и 100 бат появились в банках в День династии Чакри, а запуск в обращение купюр в 500 и 1000 бат приурочили к Дню рождения Короля.

На лицевой стороне банкнот в 500 и 1000 бат изображен Его Величество Рама IX в парадной униформе Королевских ВВС. На обороте купюры в 500 бат изображены Рама VII и Рама VIII. На обороте купюры в 1000 бат – Рама Х и его отец Рама IX.

 

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The Phuket News
Новые банкноты номиналами в 500 и 1000 бат запустят в обращение 28 июля
Новые банкноты номиналами в 500 и 1000 бат запустят в обращение 28 июля
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