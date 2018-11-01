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Новые авто нашли путь к покупателям

Годовой объем продаж новых автомобилей в Таиланде впервые за пять лет превысит 1 млн транспортных средств.

Новости Пхукета

2 Ноября 2018, 12:00 PM
Фото: Patipat Janthong

Фото: Patipat Janthong

Как пишет Bangkok Post, соответствующий прогноз в конце октября озвучил вице-президента Федерации промышленности Таиланда (FTI) Сурапонг Пайситпатанапонг.

Согласно данным Toyota Motor Thailand, за первые три квартала этого года в Таиланде было продано 746,58 тыс. новых автомобилей, что на 20,3% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Эксперты FTI полагают, что в ближайшие три месяца покупатели будут даже более активны, чем до этого.

С позитивным прогнозом согласны и сами автопроизводители. Так президент Nissan Motor Thailand Антуан Барт назвал 1 млн проданных машин «высоко вероятным» событием. Одним из драйверов продаж должен стать автосалон Thailand International Motor Expo, проведение которого запланировано именно на четвертый квартал.

Напомним, что Таиланд является «сборочным цехом» для многих японских автомобильных брендов. Машины собираются как для реализации на внутреннем рынке, так и для экспорта. На долю японского автопрома, согласно последним данным, приходится 85,5% автомобильного рынка Таиланда.

В прошлом году тайские автосалоны продали 871,65 тыс. автомобилей. Пиковый показатель в 1,44 машин был достигнут в 2012 году, когда действовала госпрограмма по стимулированию приобретения гражданами своих первых машин, и одновременно рынок реализовывал отложенный спрос после наводнений 2011 года.

 

 

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