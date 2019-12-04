Сегодня в 10:00 утра специалисты должны ввести в эксплуатацию новую высоковольтную линию (500 кВ) для удовлетворения растущих потребностей Пхукета в электричестве. Изначально предполагалось запустить ее 19 ноября, потом запуск был перенесен на 30 ноября, а следом – на 4 декабря.

Таньялак Сакут

4 Декабря 2019, 09:54 AM

Новую высоковольтную линию введут в строй сегодня. Фото: Egat

В связи с запуском новой линии менеджер пхукетского отделения РЕА Бунтхум Чаронпонг вновь заверил, что от жителей острова не требуется никаких мер предосторожности.

«Волноваться нет нужды. Подключение новой линии не навредит электрическим приборам в домах и на производстве», – заявил он.

Как пояснял господин Чаронпонг ранее, сейчас максимум напряжения на магистральной линии электроснабжения составляет 115 кВ. После подключения новой линии напряжение увеличится вдвое и составит до 230 кВ, а максимум пропускной способности новых проводов – 500 кВ.

Пхукетский офис РЕА ожидает, что обеспечение потребителей электричеством на острове станет гораздо стабильнее после ввода в эксплуатацию новая высоковольтная линия с материка.

В беседе с «Новостями Пхукета» глава департамента обслуживания сетей и оборудования РЕА Пермпон Тонсакун отмечал, что нынешняя система уже несколько лет работает на пределе возможностей, несмотря на то, что работы по модернизации ведутся постоянно. По словам господина Тонсакуна, потребление растет на 8% ежегодно.

«В 2018 году потребление на Пхукете выросло до 455,4 мВт, в этом году ожидается рост до 491,3 мВт, а следующем – до 520 мВт. Сейчас мы можем выдавать максимум 630 мВт, но со следующего года этот показатель увеличится до 700 мВт», – рассказывал специалист в ноябре.

Также господин Тонсакун пояснял устройство распределительной сети на Пхукете, которая состоит из линий трех уровней – 115 кВ, 33 кВ и 400 В. Как рассказывал специалист, на острове в настоящий момент 12 подстанций, из которых девять являются станциями общего назначения, а три обеспечивают конкретных крупных потребителей – аэропорт Пхукета, Phuket FantaSea и Central Phuket. В конце этого года планируется запустить в эксплуатацию дополнительную подстанцию в Кату, а в следующем – еще одну в Камале.