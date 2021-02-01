Жители провинции Пханг-Нга обнаружили очередную кладку яиц морской черепахи на побережье. Информация о следах черепахи и возможной кладке поступила в штаб-квартиру национального парка Khao Lampi Hat-Thai Muang National Park примерно в 3 часа утра воскресенья, 31 января.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Февраля 2021, 01:30 PM

Новую кладку яиц морской черепахи нашли в провинции Пханг-Нга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал глава нацпарка Харитчай Риттичуай, кладка была обнаружена в 7 км от штаба парка. Черепаха закопала яйца на глубине около 75 см.

Осторожно раскопав кладку, специалисты обнаружили 89 яиц, из которых 19 были признаны неоплодотворенными.

«Поскольку кладка была ниже максимального уровня прилива, специалисты переместили яйца на более безопасное место у штаб-квартиры парка. Ожидается, что черепашата вылупятся через 55-60 дней», – отметил господин Риттичуай.

Новое место расположения яиц обнесли забором, чтобы их никто не потревожил. Также в песке был установлен термометр для контроля за температурой в кладке.

Господин Риттичуай отметил, что это уже 17 кладка, обнаруженная на побережье в течение нынешнего сезона размножения черепах. Впрочем, специалист не указал, с какого момента отсчитывается этот сезон.

«Мы полагаем, что яйца отложила та же черепаха, которая до этого обустроила кладки на пляжах Ката, Май-Кхао и Банг-Кван», – добавил он.