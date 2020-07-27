Новую кладку яиц морской черепахи нашли в провинции Пханг-Нга

Сотрудники Департамента национальных парков нашли третью с июня кладку яиц морской черепахи в провинции Пханг-Нга. По неустановленной причине черепахи продолжают откладывать яйца даже вне привычного для них сезона размножения.

Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал глава нацпарка Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park Харитчай Риттичуай, новая кладка яиц была обнаружена 26 июля примерно в 2 км к югу от мыса Кхао-Найак. Специалисты решили не переносить яйца с выбранного черепахой места, но обеспечили им защиту.

«Чтобы яйца вылупились естественным путем, мы решили не перемещать их», – заявил господин Риттичуай.

Отметим, что 29 июня и 7 июля в провинции Пханг-Нга были обнаружены две другие кладки черепашьих яиц. Первая кладка была найдена на пляже Тхай-Мыанг, а вторая – непосредственно на мысе Кхао-Найак. При этом специалисты считают, что первая из черепах до этого выходила на берег на пхукетском пляже Май-Кхао, но для кладки выбрала соседнюю провинцию.





