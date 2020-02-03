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Новую кладку черепашьих яиц обнаружили в провинции Пханг-Нга

Очередная кладка яиц кожистой морской черепахи была обнаружена ночью 31 января на пляже Тхай-Муанг в провинции Пханг-Нга.

Новости Пхукета

3 Февраля 2020, 10:52 AM
Новую кладку черепашьих яиц обнаружили в провинции Пханг-Нга.

Новую кладку черепашьих яиц обнаружили в провинции Пханг-Нга.

Как пояснил глава национального парка Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park Харитчай Риттичуай, черепашьи яйца были обнаружены неподалеку от территории колледжа Thai Muang Industrial Community Education College в районе 2:30 ночи. К этому моменту сама черепаха уже вернулась в море, о чем свидетельствовали следы на песке. Обнаруженные яйца перенесли в безопасное место.

«Черепаха отложила в общей сложности 133 яйца, из которых 105 были жизнеспособными. Мы переместили всю кладку на участок у Кхао-Лампи в пределах нацпарка Hat Thai Mueang National Park, завершив работу к 4:45 утра», – рассказал господин Риттичуай.

«Новое место кладки было огорожено, его безопасность обспечивают сотрудники нацпарка Sirinath National Park и Пхукетского центра морской биологии (PMBC). Ожидается, что черепашата вылупятся через 60 дней», – добавил он.



 

 

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