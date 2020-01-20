Новую кладку черепашьих яиц на шли на Пхукете

Сотрудники Департамента национальных парков нашли кладку яиц морской черепах на пляже Сай-Кэу в северной части Пхукета. В отличие от предыдущих случаев, в этот раз специалисты порекомендовали не пытаться куда-либо переносить яйца, поскольку они были отложены черепахой несколько дней назад.

Таньялак Сакут

Кладка черепашьих яиц была обнаружена на пляже Сай-Кэу около 19:00 вечера 19 января так называемым черепашьим патрулем, осматривавших побережье специально в поисках яиц, рассказал господин Прароп Плангнгарн, глава второго операционного центра национальных парков, базирующегося при штабе нацпарка Сиринат на Пхукете

Патрульная группа организовала ночное дежурство у кладки, а утром на место событий прибыли специалисты по морской фауне. Сотрудники нацпарка убедились, что действительно нашли кладку, но в этот раз перемещать яйца в более безопасное место не стали. Эксперты Пхукетского центра морской биологии (PMBC) посоветовали им этого не делать, потому что отложены яйца были три-четыре дня наза.

«Мы решили оставить яйца на месте и обнесли кладку ограждением для защиты», – заявил господин Плангнгарн.

Аналогичное решение днем ранее (19 января) было принято в отношении кладки, обнаруженной на пляже Бо-Дан в провинции Пханг-Нга. Там черепаха отложила первые яйца еще 17 числа.

Добавим, что в эти выходные вылупились черепашата из кладки яиц, которая первой была обнаружена на пляже Тхай-Мыанг в середине ноября. Всего вылупилось 30 черепашат, из который 24 сразу отправились в море, а шесть оказались слишком слабыми, так что их забрали к себе специалисты по морской фауне.

Отметим, что в сегодня с ноября было обнаружено семь кладок черепашьих яиц – две на Пхукете и две в провинции Пханг-Нга.