Новую дорогу через перевал Чалонг-Ката сделают безопаснее

Краткосрочные меры по восстановлению полосы движения в сторону пляжа Ката были приняты и выполнены надлежащим образом, говорится в отчете, опубликованном офисом омбудсмена в прошлую пятницу, 21 января.
В документе также говорится, что в рамках долгосрочных мер опасные повороты на спуске с автострады будут скорректированы. В частности, сейчас идет процесс проектирования нового участка дороги, который обезопасит ее.
Департаменту скоростных магистралей Пхукета предстоит оценить площадь участка, бюджет и стоимость отчуждения необходимой земли. Завершить эти процессы планируется к тому моменту, когда будет закончено проектирование, говорится в отчете. Участок дороги по маршруту Чалонг – Ката, который идет в гору, продолжит обслуживать транспорт, отмечается в документе.
На подъеме через перевал периодически происходили ДТП с участием крупногабаритного транспорта в том числе со смертельным исходом. Однако их число не идет в сравнение с количеством инцидентов на спуске.
Офис омбудсмена получил жалобу об опасности дороги через перевал, в которой также была изложена просьба о строительстве новой дороги вниз по склону. Затем в ноябре прошлого года Иссари Хунсаджарунрой лично приехал осмотреть трассу.
В жалобе содержится предложение проложить новый участок дороги через каучуковые плантации местной деревни. Это обеспечит транспорту прямой спуск. Отмечается, что строительство дороги поможет снизить количество ДТП, а также увеличить количество полос на подъем и в конечном счете разгрузить перевал.
Ранее «Новости Пхукета» сообщали со ссылкой на главу пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Самака Лыдвонгхата, что в результате экстренного ремонта после обрушения дорожного полотна на перевале в сторону пляжа Ката была усилена структурная поддержка дороги, установлены ограничительные барьеры и знаки, предупреждающие водителей, о том что крайняя левая полоса еще закрыта для движения. Также был улучшен дренаж.
Господин Лыдвонгхват отметил, что для проведения первоначального ремонта в прошлом году пришлось задействовать экстренный бюджет. Долгосрочный ремонт трассы уже классифицируется как крупный проект на «миллионы бат». Средства были запрошены как часть бюджета на 2022 фискальный год.