Новую дорогу через перевал Чалонг-Ката сделают безопаснее

Местные власти будут координировать действия по приобретению участка земли, через который будет проложена новая дорога. Она соединит районы Ката и Чалонг и, как предполагается, станет более безопасной альтернативой действующей автостраде в сторону пляжа.

26 Января 2022, 06:42 PM

Национальный омбудсмен Иссари Хунсаджарунрой осматривает территорию, через которую пролегает дорога в район Ката, ноябрь 2021. Фото: офис омбудсмена

Краткосрочные меры по восстановлению полосы движения в сторону пляжа Ката были приняты и выполнены надлежащим образом, говорится в отчете, опубликованном офисом омбудсмена в прошлую пятницу, 21 января.

В документе также говорится, что в рамках долгосрочных мер опасные повороты на спуске с автострады будут скорректированы. В частности, сейчас идет процесс проектирования нового участка дороги, который обезопасит ее.

Департаменту скоростных магистралей Пхукета предстоит оценить площадь участка, бюджет и стоимость отчуждения необходимой земли. Завершить эти процессы планируется к тому моменту, когда будет закончено проектирование, говорится в отчете. Участок дороги по маршруту Чалонг – Ката, который идет в гору, продолжит обслуживать транспорт, отмечается в документе.

На подъеме через перевал периодически происходили ДТП с участием крупногабаритного транспорта в том числе со смертельным исходом. Однако их число не идет в сравнение с количеством инцидентов на спуске.

Офис омбудсмена получил жалобу об опасности дороги через перевал, в которой также была изложена просьба о строительстве новой дороги вниз по склону. Затем в ноябре прошлого года Иссари Хунсаджарунрой лично приехал осмотреть трассу.

В жалобе содержится предложение проложить новый участок дороги через каучуковые плантации местной деревни. Это обеспечит транспорту прямой спуск. Отмечается, что строительство дороги поможет снизить количество ДТП, а также увеличить количество полос на подъем и в конечном счете разгрузить перевал.

Ранее «Новости Пхукета» сообщали со ссылкой на главу пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Самака Лыдвонгхата, что в результате экстренного ремонта после обрушения дорожного полотна на перевале в сторону пляжа Ката была усилена структурная поддержка дороги, установлены ограничительные барьеры и знаки, предупреждающие водителей, о том что крайняя левая полоса еще закрыта для движения. Также был улучшен дренаж.

Господин Лыдвонгхват отметил, что для проведения первоначального ремонта в прошлом году пришлось задействовать экстренный бюджет. Долгосрочный ремонт трассы уже классифицируется как крупный проект на «миллионы бат». Средства были запрошены как часть бюджета на 2022 фискальный год.