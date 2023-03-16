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Новую больницу в Май-Кхао обещают открыть в 2027 году

Кабинет министров Таиланда одобрил бюджет в 3,14 млрд бат на строительство на Пхукете новой больницы, которая будет входить в состав планируемого Андаманского медцентра в Май-Кхао. Как сообщалось раньше, учреждение будет работать под эгидой Университета Принца Сонгкхла (PSU), одного из главных центров медицинских исследований в Таиланде. Рабочее название больницы – PSU Hospital Phuket, строительство должно начаться в 2023 году и завершиться в 2027 году, то есть к выставке Specialised Expo, за право провести которую борется сейчас Таиланд. Выставка должна проходить также в Май-Кхао.

Новости Пхукета

17 Марта 2023, 03:00 PM
Больницу PSU Hospital Phuket, якорный объект будущего Андаманского медцентра, планируют построить за четыре года. Фото: PSU Phuket

Больницу PSU Hospital Phuket, якорный объект будущего Андаманского медцентра, планируют построить за четыре года. Фото: PSU Phuket

Больницу PSU Hospital Phuket, якорный объект будущего Андаманского медцентра, планируют построить за четыре года. Фото: PSU Phuket

Больницу PSU Hospital Phuket, якорный объект будущего Андаманского медцентра, планируют построить за четыре года. Фото: PSU Phuket

Больницу PSU Hospital Phuket, якорный объект будущего Андаманского медцентра, планируют построить за четыре года. Фото: PSU Phuket

Больницу PSU Hospital Phuket, якорный объект будущего Андаманского медцентра, планируют построить за четыре года. Фото: PSU Phuket

Больницу PSU Hospital Phuket, якорный объект будущего Андаманского медцентра, планируют построить за четыре года. Фото: PSU Phuket

Больницу PSU Hospital Phuket, якорный объект будущего Андаманского медцентра, планируют построить за четыре года. Фото: PSU Phuket

Больницу PSU Hospital Phuket, якорный объект будущего Андаманского медцентра, планируют построить за четыре года. Фото: PSU Phuket

Больницу PSU Hospital Phuket, якорный объект будущего Андаманского медцентра, планируют построить за четыре года. Фото: PSU Phuket

Больницу PSU Hospital Phuket, якорный объект будущего Андаманского медцентра, планируют построить за четыре года. Фото: PSU Phuket

Больницу PSU Hospital Phuket, якорный объект будущего Андаманского медцентра, планируют построить за четыре года. Фото: PSU Phuket

О том, что правительство утвердило бюджет на PSU Hospital Phuket сообщил заместитель ректора пхукетского кампуса университета PSU, декан факультета международных исследований Пхан Тхонгчумнам. По его словам, подрядчик уже найден и сейчас идет финализация проекта, которая должна закончиться в течение восьми месяцев.

«Если все пойдет по плану, строительство начнется в следующем фискальном году [после 1 октября 2023]. В таком случае закончится оно, как ожидается, в 2027 году», – отметил профессор Тхонгчумнам.

Изначально предполагалось, что коечный фонд в больнице составит 300 мест, однако утвержденный правительство бюджет позволяет увеличить его до 500. Однако, согласно рекомендации кабмина, больница будет принимать только сложных пациентов из других медицинских учреждений, которых сейчас направляют в Хат-Яй, где находится ближайший PSU Hospital. По словам господина Тхонгчумнама, за последний год эта больница приняла 9 тыс. пациентов из Vachira Phuket Hospital, причем некоторых переводили с Пхукета в Хат-Яй по несколько раз.

«Это показывает, что нам нужна больница на острове, которая могла бы оказывать помощь этим людям», – указал господин Тхонгчумнам.

Общий бюджет Андаманского медцентра в Май-Кхао, одобренный кабмином в прошлом году, составляет 5,1 млрд бат. Эти средства должны быть освоены также в 2023-2027 годах, то есть к началу Специализированной выставки (если Пхукет получит право ее провести) комплекс должен быть сдан в эксплуатацию. Кроме PSU Phuket Hospital, в состав Андаманского медцентра должны входить Центр цифровой стоматологии, Центр медицинских наук и тайской традиционной медицины, Консультационный центр, соответствующий международным стандартам.

«Этот центр сформирует уверенность в медицинских услугах и среди местного населения, и среди туристов, посещающих Таиланд и провинции Андаманского региона», – заявил профессор Тхонгчумнам.

Перед университетом PSU также стоит задача по подготовке кадров для PSU Hospital, в связи с чем на его медфаке запустили международную программу, первые выпускники которой уже закончили обучение. Также уже действует международная программа на факультете сестринского дела, всего же в пхукетском кампусе PSU готовят медработников по 25 программам.

Критсада Мыанхавонг

 

 

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