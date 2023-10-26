Новозеландец арестован по прилету на Пхукет по делу 14-летней давности

Сотрудники отделения Иммиграционного бюро по аэропорту Пхукета арестовали находившегося в розыске гражданина Новой Зеландии с богатой криминальной биографией и несколькими паспортами. Мужчина был задержан при прохождении иммиграционного контроля по прилету на остров 24 октября, поскольку еще в 2009 году суд Паттайи выдал ордер на его арест в связи с делом о наркотиках. Иммиграционное бюро изначально ничего не сказало о личности арестованного, но потом поделилось публикацией газеты Matichon, в которой утверждается, что речь идет о новозеландце по имени Селби Дин Фримен. Об аресте этого человека в 2017 году писали газеты Камбоджи, а в 2020 году сообщали СМИ Кении. На фото был один и тот же человек, но дела везде были разные.

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Согласно изначальному сообщению Иммиграционного бюро на странице в Facebook, неназванный мужчина был арестован в зале прибытия международных рейсов в 11:30 утра 24 октября. Как уточнило ведомство, пассажира арестовали на основании ордера, выданного в связи с обвинениями в нарушении антинаркотического законодательства и побеге из-под следствия. Иммиграционное бюро отметило, что арестованный будет передан в суд Паттайи, указав тем самым на место выдачи ордера.

В публикации от 24 октября Иммиграционное бюро не раскрыло никаких других подробностей, но 26 октября опубликовало статью издания Matichon с аналогичной фотографией и аналогичным описанием обстоятельств ареста.

В публикации Matichon мужчина был идентифицирован как 40-летний гражданин Новой Зеландии по имени Селби Дин Фримен, прибывший в Таиланд из Сингапура. Согласно графику прилетов за 24 октября, рейс из этого города-государства, действительно, совершил посадку на Пхукете за 40 минут до указанного Иммиграционным бюро ареста.

Издание Matichon отметило, что господин Фримен был арестован в Паттайе январе 2009 года в рамках дела No. F.229/2009 о незаконном хранении наркотических средств первой категории. Новозеландцу разрешили выйти под залог, после чего он скрылся.

В августе 2009 года суд Паттайи выдал ордер No. 838/2009 на арест господина Фримена уже по двум пунктам обвинения: в незаконном хранении наркотиков и в побеге. На основании этого ордера новозеландец и был арестован 24 октября, когда прилетел на Пхукет из Сингапура. Информация о том, что он числится в розыске, сохранилась в базе Иммиграционного бюро, хотя с момента выдачи ордера прошло 14 лет.

Впрочем, упоминания Селби Дина Фримена в прессе на этом не заканчиваются. В зарубежных СМИ можно найти сообщения еще о двух арестах этого мужчины в разных странах и по разным делам, но в обоих случаях – в связи с наркотиками. Публикации сопровождаются фотографиями, на которых изображен тот же человек, что и на старом фото из тайского дела Фримена, которое опубликовал сайт Matichon.

В августе 2017 года об аресте господина Фримена сообщили камбоджийские газеты, включая The Cambodia Daily. В тексте говорилось, что 34-летний на тот момент новозеландец (имеющий также британский паспорт) пришел продлевать разрешение на пребывание в Камбодже, и в процессе выяснилось, что мужчина находится в международном розыске по запросу Малайзии.

Ордер был выдан в 2012 году в Куала-Лумпуре в связи с делом о наркотиках. На момент ареста господин Фримен числился в «красном списке» Интерпола, в связи с чем и был арестован властями Камбоджи, хотя преступлений непосредственно в этой стране не совершил.

«Камбоджийская полиция в настоящий момент оформляет бумаги для депортации и уже поставила в известность власти Малайзии о его будущем возвращении», – цитировала The Cambodia Daily чиновника Министерства внутренних дел Камбоджи.

Неизвестно, как прошла «депортация» господина Фримена, но в 2020 году о его аресте сообщила пресса Кении. Газета The Standard писала, что Селби Дина Фримена арестовали в Момбасе за хранение кокаина и марихуаны, изъятых у него непосредственно в момент ареста.

Мужчина назывался гражданином Великобритании и Швейцарии, разыскиваемым уже не только властями Малайзии, но и Сейшельских островов. Гражданство Новой Зеландии не упоминалось, но на фото был изображен тот же человек, что в упомянутых выше сообщенях тайской Matichon и камбоджийской The Cambodia Daily.

На момент публикации статьи The Standard господин Фримен находился в тюрьме в ожидании суда. О том, чем закончилось дело, кенийская газета не писала, но в 2023 году новозеландца арестовали на Пхукете.