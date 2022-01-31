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Новорожденные черепашки отправились в море

Сотрудники национального парка Khao Lampi National Park подтвердили, что очередная группа молодых зеленых черепах отправилась в естественную среду обитания. Всего 75 черепашат ушли в море на пляже Тхай-Муанг в понедельник, 31 января.

Новости Пхукета

31 Января 2022, 05:49 PM
Фото: Khao Lampi National Park

Фото: Khao Lampi National Park

Фото: Khao Lampi National Park

Фото: Khao Lampi National Park

Фото: Khao Lampi National Park

Фото: Khao Lampi National Park

Фото: Khao Lampi National Park

Фото: Khao Lampi National Park

Фото: Khao Lampi National Park

Фото: Khao Lampi National Park

Глава нацпаарка Khao Lampi National Park Харитчай Риттичуай пояснил, что черепашата вылупились из яиц, которые взрослая морская черепаха отложила на пляже 1 декабря прошлого года.

По его словам, сотрудникам парка пришлось расчистить черепашах дорогу к воде, поскольку 29 числа в районе кладки произошло обрушение песка, частично заблокировавшее ее. С помощью специалистов Департамента национальных парков все 75 черепашат нашли дорогу к воде.

На то, чтобы вылупиться из яиц черепашкам потребовался ровно 61 день. Все малыши были здоровы.

Еще 58 яиц пока остаются в кладке. Специалисты ожидают, когда вторая партия молодых черепах проломит скорлупу свох яиц и также двинется к воде. Сотрудники нацпарка круглосуточно наблюдают за кладкой, готовые в любой момент оказать малышам помощь, если она потребуется.

 

 

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