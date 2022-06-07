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Новорожденному младенцу сломали руку в больнице

Родители родившейся две недели назад девочки обратились в полицию Пхукет-Тауна с требованием принять меры в отношении персонала больницы Vachira Phuket Hospital, чтобы медики дали объяснения по факту перелома руки у их дочери. Инцидент произошел, когда ребенок находился под медицинским наблюдением после родов.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Июня 2022, 08:00 AM
Родители девочки, родившейся 23 мая в Vachira Hospital, требует от врачей ответа на вопрос, откуда у их дочери появился перелом руки. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Родители девочки, родившейся 23 мая в Vachira Hospital, требует от врачей ответа на вопрос, откуда у их дочери появился перелом руки. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В своем заявлении мать и отец ребенка, попросившие не раскрывать их имен, сообщили, что ребенок родился в Vachira Phuket Hospital в понедельник, 23 мая. Врачи заявили, что у девочки наблюдаются проблемы с дыханием, сделали подтвердили при помощи рентгена наличие амниотической жидкости в легких и оставили новорожденную у себя, тогда как мать 26 числа покинула больницу.

В ходе визита 31 мая родителям не сказали ничего, кроме того, что ребенок по-прежнему оставался на вентиляции легких, а 6 июня медсестра сообщила, что девочка не может поднять левую руку. Сделанный рентген показал перелом, хотя после рождения повреждения костей на снимках не было.

По словам родителей, они не получили от врачей ответов на вопросы о том, что случилось. Врач, с которым они беседовали, заявил, что информация будет озвучена после совещания руководителей больницы. Не удовлетворенные таким решение Vachira Phuket Hospital, мать и отец обратились в полицию. Они подчеркнули, что просто хотят знать, что именно произошло.

Директор больницы Вирасак Лортхонгкхам подтвердил 7 июня, что ему известно об инциденте и заявил, что обстоятельства сейчас выясняются. 8 июня в Vachira Phuket Hospital должна пройти пресс-конференция, на которой медики дадут ответ, добавил доктор Лортхонгкхам.

 

 

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