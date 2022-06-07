Новорожденному младенцу сломали руку в больнице

Родители родившейся две недели назад девочки обратились в полицию Пхукет-Тауна с требованием принять меры в отношении персонала больницы Vachira Phuket Hospital, чтобы медики дали объяснения по факту перелома руки у их дочери. Инцидент произошел, когда ребенок находился под медицинским наблюдением после родов.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Июня 2022, 08:00 AM

Родители девочки, родившейся 23 мая в Vachira Hospital, требует от врачей ответа на вопрос, откуда у их дочери появился перелом руки. Фото: Иккапоп Тхонгтуб