Новорожденного мальчика нашли брошенным в пхукетской прачечной

Полиция Патонга изучает записи с камер уличного видеонаблюдения, пытаясь установить личность человека, подкинувшего новорожденного ребенка в местную прачечную.

9 Октября 2017 14:13:13

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Правоохранительные органы получили сообщение об обнаружении новорожденного в прачечной на Phrabaramee Soi 2 около 14:30 воскресенья, 8 октября. Ребенка нашла женщина, направлявшая загрузить вещи в стиральную машину.

«Я шла постирать вещи и услышала плач ребенка. Затем я увидела голого мальчика, лежавшего на полке, и сразу позвонила в больницу», – рассказала она.

Врачи подтвердили, что к моменту обнаружения младенцу было менее суток. Личность его матери неизвестна. Ребенок находится под присмотром медиков.

«Сотрудники полиции сейчас проверяют записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто оставил ребенка в прачечной», – заявил подполковник Вирапонг Раккито из полиции Патонга.