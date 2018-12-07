Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ Календарь событий

Новогодняя вечеринка в белом и золотом в Dream

Дата/Время начала: 31 Декабря 2018, 07:00 PM - 31 Декабря 2018, 11:30 PM

Приглашаем на новогоднюю вечеринку White & Gold NYE 2018 Party с лучшим составом диджеев мирового уровня на Пхукете! Гвоздь программы – эксклюзивный, единственный в мире диджейский сет F A I T H L E S S. Более 15 миллионов проданных записей во всему миру! Также доступны новогодние VIP-предложения и предложения для организации вечеринки на 4 человек стоимостью от 35++ тысяч бат. **ПРЕМИАЛЬНЫЕ НАПИТКИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ С 21:00 ДО 01:00** (вход с 21:00). Новогодний гала-ужин с 19:00 до 22:00 стоимостью в 5900++ бат с человека (требуется предзаказ). Билеты на новогоднюю вечеринку доступны з 2000 бат нетто, один напиток уже включен в стоимость (вход с 22:00).

Адрес: Dream Beach Club
телефон: 098 048 3500

Security:

Have a news tip-off? Click here

Thailand Yacht Show & RendezVous 2019
Авеню звезд
Буфет в канун Рождества
Рождественский обед в ANGUS O’TOOL’S KARON BEACH
Оздоровительный курс «Движение как ключ к жизненной силе» в Outrigger Laguna Phuket
Boat Lagoon Weekend 1-2 марта 2019
Boat Lagoon Weekend 11-12 января 2019
Boat Lagoon Weekend 1-2 февраля 2019
ZUMA возвращается в Anantara Layan
Феноменальный праздничный тайский ужин в новогоднюю ночь
Воскресные бранчи Sunday Brunch Club
Рождественская ярмарка 7-8 декабря 2018
Ночь барбекю – съешь сколько сможешь
Ночь ребрышек барбекю – съешь сколько сможешь
Воскресное жаркое – съешь сколько сможешь
ZUMA Restaurant
777 Beach Condo
Dream Beach Club
Thai Residential
EPL Prediction Competition 2018-2019

 