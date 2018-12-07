Новогодняя вечеринка в белом и золотом в Dream

Дата/Время начала: 31 Декабря 2018, 07:00 PM - 31 Декабря 2018, 11:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Приглашаем на новогоднюю вечеринку White & Gold NYE 2018 Party с лучшим составом диджеев мирового уровня на Пхукете! Гвоздь программы – эксклюзивный, единственный в мире диджейский сет F A I T H L E S S. Более 15 миллионов проданных записей во всему миру! Также доступны новогодние VIP-предложения и предложения для организации вечеринки на 4 человек стоимостью от 35++ тысяч бат. **ПРЕМИАЛЬНЫЕ НАПИТКИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ С 21:00 ДО 01:00** (вход с 21:00). Новогодний гала-ужин с 19:00 до 22:00 стоимостью в 5900++ бат с человека (требуется предзаказ). Билеты на новогоднюю вечеринку доступны з 2000 бат нетто, один напиток уже включен в стоимость (вход с 22:00).