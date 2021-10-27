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Новогодний концерт на Пхукете может пройти на мосту Сарасин

Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн озвучил новые подробности готовящейся масштабной встречи Нового года на Пхукете.

Новости Пхукета

27 Октября 2021, 06:25 PM
Мост Сарасин на Пхукете. Фото: Sarod Meewongsom / Bangkok Post

Мост Сарасин на Пхукете. Фото: Sarod Meewongsom / Bangkok Post

В настоящий момент тайские власти согласовывают базовые параметры большого новогоднего концерта (так называемого новогоднего отсчета). В частности, выбирается площадка для проведения мероприятия.

Господин Ратчакитпракарн назвал в качестве возможного места мост Сарасин – достопримечательность, связанную с известной пхукетской историей любви (возлюбленные, которые не могли быть вместе, покончили с собой прыгнув с моста).

Однако, пишет Bangkok Post, Министерство туризма также рассматривает и другие площадки, удовлетворяющие критериям безопасности и способные вместить более 10 тыс. человек. В Министерстве отмечают, что в списке значатся уже от трех до четырех мест, которые уже были предложены «владельцами».

Одним из вариантов является стадион Surakul Stadium в Пхукет-Тауне, предложенный президентом Торговой палаты Пхукета (РСС) Тханусаком Пхунгдетом.

Господин Ратчакитпракарн отметил, что одновременно Минтуризма обсуждает с Минздравом требования к эпидемиологической безопасности на фестивале. Пока что речь идет, что для посещения нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус, полученный методом экспресс-теста на антитела (АТК). При этом, отметил господин Ратчакитпракарн, вход на мероприятие может быть бесплатным.

Еще один вопрос – участие в новогоднем отсчете тайской звезды кей-попа Лалисы Малибан. У исполнительницы напряженный график на Новый год, так что ее приезд на Пхукет еще не подтвержден (власти Таиланда полагают, что может подействовать официальное приглашение со стороны государства в качестве гостя правительства). При этом итальянский оперный тенор Андреа Бочелли свое участие уже подтвердил.

Приезд и Бочелли, и Лалисы Манобан должен обойтись примерно в 100 млн бат, но власти страны готовы к подобным расходам.

«Основная причина приглашения звезд мирового на встречу Нового года – объявить миру, что Таиланд готов полностью открыться для туристов из любой страны в 2022 году», – заявил господин Ратчакитпракарн.

 

 

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