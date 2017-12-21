Новогодний фестиваль пройдет 30-31 декабря на Пхукете

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) анонсировало проведение на острове двухдневного фестиваля Amazing Thailand Countdown 2018 @ Phuket, который пройдет 30-31 декабря.

21 Декабря 2017 12:50:53

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фестиваль был презентован 20 декабря на мероприятии в ресторане Blue Elephant Phuket. О готовящемся событии рассказал заместитель главы ТАТ Ноппадон Пакпрот. Также на мероприятии присутствовали губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг, глава Ассоциации Старого города Дон Лимпантаписит, глава местного офиса ТАТ Каноккиттика Критвутикон и другие лица.

Amazing Thailand Countdown 2018 @ Phuket пройдет 30-31 декабря в Пахукет-Тауне параллельно с анонсированным ранее Phuket Brand Phuket Best Festival 2018, который продлится с 29 декабря по 8 января.

Тема Amazing Thailand Countdown 2018 @ Phuket заявлена как «Современное ретро». Фестиваль будет проходить с 16:00 до полуночи на Thalang Rd., в парке. имени 72-летия Королевы (на той же улице) и у Часовой башни. Программа будет включать живую музыку, культурные шоу, карнавал и ярмарку. К Новому году Старый город будет специально украшен.

На 1 января на Пхукете запланирован большой субботник.