The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Новогодний фестиваль пройдет 30-31 декабря на Пхукете

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) анонсировало проведение на острове двухдневного фестиваля Amazing Thailand Countdown 2018 @ Phuket, который пройдет 30-31 декабря.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Декабря 2017 12:50:53

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фестиваль был презентован 20 декабря на мероприятии в ресторане Blue Elephant Phuket. О готовящемся событии рассказал заместитель главы ТАТ Ноппадон Пакпрот. Также на мероприятии присутствовали губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг, глава Ассоциации Старого города Дон Лимпантаписит, глава местного офиса ТАТ Каноккиттика Критвутикон и другие лица.

Amazing Thailand Countdown 2018 @ Phuket пройдет 30-31 декабря в Пахукет-Тауне параллельно с анонсированным ранее Phuket Brand Phuket Best Festival 2018, который продлится с 29 декабря по 8 января.

Тема Amazing Thailand Countdown 2018 @ Phuket заявлена как «Современное ретро». Фестиваль будет проходить с 16:00 до полуночи на Thalang Rd., в парке. имени 72-летия Королевы (на той же улице) и у Часовой башни. Программа будет включать живую музыку, культурные шоу, карнавал и ярмарку. К Новому году Старый город будет специально украшен.

На 1 января на Пхукете запланирован большой субботник.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Ветер повалил стобы линии электропередач в Кхао-Лаке
Ветер повалил стобы линии электропередач в Кхао-Лаке
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Соревнования по борьбе прошли на Пхукете
Соревнования по борьбе прошли на Пхукете
Тайский стритфуд за 40 бат попал в красный гид Michelin
Тайский стритфуд за 40 бат попал в красный гид Michelin
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.