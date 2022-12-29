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Новогодний фестиваль начался на Сурине

У пляжа Сурин в тамбоне Чернг-Талей начался трехдневный новогодний праздник Kin Lom Chom Le (Colourful Phuket Countdown 2023), который проводит административная организация провинции Пхукет (OrBorJor).

Новости Пхукета

29 Декабря 2022, 06:26 PM
Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Colourful Phuket Countdown 2023 будет проходить на Сурине с 29 по 31 декабря. Фото: PR OrBorTor Cherng Talay

Мероприятие было изначально анонсировано просто как новогодний отсчет – Phuket Countdown 2023, то есть под тем же названием, что и ярмарка в Сапан-Хине. Впрочем, к моменту начала самого события 29 декабря у него появилось дополнительное имя – Kin Lom Chom Le.

«Приходите чекиниться, делать красивые фото, слушать приятные музыку и есть вкусную еду. Увидимся сегодня вечером», – перечислил основную программу муниципалитет тамбона Чернг-Талей в приглашении на Facebook.

Заняться всем вышеперечисленным, а также полюбоваться морем и пляжем, как следует из названия фестиваля, можно каждый вечер с 29 по 31 декабря. Фестиваль закончится непосредственно новогодним отсчетом и, как ожидается фейерверком, хотя о нем в последних публикациях ничего не говорится.

По случаю Нового года на Сурине организовали праздничную иллюминацию. Есть и обязательные светящиеся зайки – символ наступающего года, и не менее обязательные представители морской фауны, и светящийся тоннель. Тематика световой экспозиции – «посреди моря» и «прекрасные краски Пхукета».

Хедлайнерами концертной программы должны стать следующие тайские исполнители:

  • 29 декабря – Skypass;
  • 30 декабря – Open Game;
  • 31 декабря – Benz Jariya и Du-Omay, а также Kang Kang.

 

 

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