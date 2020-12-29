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Новогодние вечеринки в отелях и ресторанах Пхукета разрешены

PR-служба Пхукета подтвердила, что новогодние вечеринки в отелях и ресторанах по-прежнему разрешены. Все массовые фестивали находятся под запретом из-за угрозы коронавируса.

Новости Пхукета

29 Декабря 2020, 11:13 AM
На Пхукете подтверждены три случая заражения COVID-19. Фото: PPHO

На Пхукете подтверждены три случая заражения COVID-19. Фото: PPHO

«Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеуне изменял никаикх положений касательно мероприятий или локдауна на Пхукете», – заявила The Phuket News глава PR-службы провинции Бусая Джайпиам.

«Локдауна на острове нет, небольшие мероприятия не запрещены», – добавила она.

При этом госпожа Джайпиам подчеркнула, что при проведении любых новогодних мероприятий обязательно соблюдение установленных Минздравом мер по предотвращению распространения коронавируса.

По состоянию на середину дня 28 декабря на Пхуете было по-прежнему подтверждено три случая заражения COVID-19. Вирус был диагностирован у 40-летнего байкера из Кату и двух его сыновей школьного возраста. Медики также взяли анализы у 199 человек, контактировавших с заболевшими, но все тесты дали отрицательный результат.

Согласно введенной в стране градации зон риска, Пхукет относится к желтой категории (менее 10 случаев заражения, ситуация поддается контролю).

 

 

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