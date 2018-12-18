Новогодние каникулы в посольстве РФ продлятся с 30 декабря по 8 января

Посольство Российской Федерации в Таиланде озвучило даты новогодних каникул, на протяжении которых консульский прием граждан осуществляться не будет.

18 Декабря 2018, 12:44 PM

Фото: 4512 Image Hosting / Flickr

В этом году новогодние каникулы в посольстве продлятся с 30 декабря по 8 января. Консульский отдел возобновит работу в обычном режиме с 9 января, говорится в сообщении, размещенном на официальной странице посольства в Facebook.

«Просим планировать свой визит в посольство по консульским вопросам с учетом указанной информации. Поздравляем вас с наступающими праздниками и желаем приятных выходных!», – добавило посольство.

Отметим, что сегодня о нерабочих днях напомнило и Иммиграционное бюро Пхукета. Ведомство не будет работать 31 декабря и 1 января. Работа в нормальном режиме возобновится 2 января.