Новогодние фестивали на Пхукете отменены, запрета на частные вечеринки нет

Решение об отмене всех массовых новогодних фестивалей было принято на заседании пхукетского комитета по эпидемиологии 23 декабря. Вместе с новогодними отсчетами была отменена и ежегодная ярмарка Красного Креста, которая должна была пройти с 29 декабря по 6 января. Кроме того, приостановлено проведение еженедельной воскресной ярмарки Lard Yai в Пхукет-Тауне.
«В случае если какие-либо отели и рестораны захотят провести рождественские или новогодние вечеринки, то они могут это сделать, но организаторы должны строго соблюдать установленные Минздравом меры по предотвращению распространения коронавируса», – отметил губернатор.
Также власти попросили граждан воздержаться от массовых религиозных церемоний.
«Это на две недели ради вашей безопасности. Мы подождем и посмотрим, как будет развиваться ситуация», – заявил глава провинции.
Что касается частных вечеринок (включая отельные), то на них требуется соблюдение социального дистанцирования и ношение масок. Также организаторы должны обеспечить наличие антисептиков для рук. Танцы и караоке «абсолютно запрещены», подчеркнул губернатор.
Рестораны и кафе могут продолжить работу в обычном режиме но должны усилить меры по контролю за состоянием здоровья обслуживаемых посетителей. Повара и официанты должны постоянно носить маски, дистанция между посадочными местами в заведениях должна составлять не менее 2 м.
Все меры по защите от коронавируса также распространяются на рынки и любые другие места, где единовременно собирается большое количество людей.
«Образовательные учреждения и школы [к примеру, языковые] могут продолжить работу, но их операторы должны уведомить комитет по эпидемиологии о том, что они остаются открытыми. Также они должны строго соблюдать эпидемиологические меры», – добавил глава провинции.
Отдельным приказом губернатор Наронг Вунсиеу запретил трудовым мигрантам въезд в провинцию и выезд из нее. Кроме того, наниматели зарубежных рабочих обязаны провести с ними разъяснительную работу по теме коронавируса, обеспечить на рабочих местах наличие антисептиков, проверять температуру тела у работников (и сообщать в Минздрав о лицах с простудными симптомами). Также работники должны соблюдать социальное дистанцирование на работе (не менее 2 м между людьми), постоянно носить перчатки и маски.
Неисполнение требований влечет за собой наказание по статье 51 Закона о контагенозных заболеваниях (Communicable Disease Act). Максимальное наказание по данной статье – штраф в размере до 20 тыс. бат. Также нарушитель может быть привлечен к ответственности по статье 18 Декрета об администрировании в чрезвычайных ситуациях.