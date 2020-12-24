Новогодние фестивали на Пхукете отменены, запрета на частные вечеринки нет

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ о запрете всех массовых новогодних мероприятий, организуемых властями или государственными учреждениями любых уровней. Частные вечеринки (включая празднования в отелях и ресторанах) разрешены при условии соблюдения мер по защите от распространения коронавируса.

Новости Пхукета

24 Декабря 2020, 11:47 AM

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Phuket PR

Решение об отмене всех массовых новогодних фестивалей было принято на заседании пхукетского комитета по эпидемиологии 23 декабря. Вместе с новогодними отсчетами была отменена и ежегодная ярмарка Красного Креста, которая должна была пройти с 29 декабря по 6 января. Кроме того, приостановлено проведение еженедельной воскресной ярмарки Lard Yai в Пхукет-Тауне.

«В случае если какие-либо отели и рестораны захотят провести рождественские или новогодние вечеринки, то они могут это сделать, но организаторы должны строго соблюдать установленные Минздравом меры по предотвращению распространения коронавируса», – отметил губернатор.

Также власти попросили граждан воздержаться от массовых религиозных церемоний.

«Это на две недели ради вашей безопасности. Мы подождем и посмотрим, как будет развиваться ситуация», – заявил глава провинции.

Что касается частных вечеринок (включая отельные), то на них требуется соблюдение социального дистанцирования и ношение масок. Также организаторы должны обеспечить наличие антисептиков для рук. Танцы и караоке «абсолютно запрещены», подчеркнул губернатор.

Рестораны и кафе могут продолжить работу в обычном режиме но должны усилить меры по контролю за состоянием здоровья обслуживаемых посетителей. Повара и официанты должны постоянно носить маски, дистанция между посадочными местами в заведениях должна составлять не менее 2 м.

Все меры по защите от коронавируса также распространяются на рынки и любые другие места, где единовременно собирается большое количество людей.

«Образовательные учреждения и школы [к примеру, языковые] могут продолжить работу, но их операторы должны уведомить комитет по эпидемиологии о том, что они остаются открытыми. Также они должны строго соблюдать эпидемиологические меры», – добавил глава провинции.

Отдельным приказом губернатор Наронг Вунсиеу запретил трудовым мигрантам въезд в провинцию и выезд из нее. Кроме того, наниматели зарубежных рабочих обязаны провести с ними разъяснительную работу по теме коронавируса, обеспечить на рабочих местах наличие антисептиков, проверять температуру тела у работников (и сообщать в Минздрав о лицах с простудными симптомами). Также работники должны соблюдать социальное дистанцирование на работе (не менее 2 м между людьми), постоянно носить перчатки и маски.

Неисполнение требований влечет за собой наказание по статье 51 Закона о контагенозных заболеваниях (Communicable Disease Act). Максимальное наказание по данной статье – штраф в размере до 20 тыс. бат. Также нарушитель может быть привлечен к ответственности по статье 18 Декрета об администрировании в чрезвычайных ситуациях.