В понедельник, 16 декабря, вице-премьер Таиланда Правит Вонгсуван провел видеоконференцию с губернаторами провинций, проинструктировав их относительно того, какие именно меры следует принять для снижения аварийности на дорогах в период новогодних праздников. В этот раз новогодняя кампания именуется просто «интенсивным дорожным контролем». От формулировки «Семь дней опасности» официальные лица отказались.

Новости Пхукета

17 Декабря 2019, 03:07 PM

Новогоднее усиление контроля на дорогах начнется 27 декабря. Фото: Phuket PR Department

На Пхукете распоряжение вице-премьера выслушали вице-губернатор Вонгсакорнт Нунчукан, замглавы штаба полиции по восьмому региону генерал-майор Тхирапхон Тхипджарон, представители государственных ведомств, ответственных за обеспечение безопасности на дорогах. Сам губернатор Пхакапхонг Тавипатана участие в видеоконференции не принимал.

Как пояснил вице-губернатор Нунчукан, усиленный контроль за дорожным движением будет осуществляться с 27 декабря по 2 января. Таким образом Рождество по григорианскому календарю в этот период не попадает.

Спектр принимаемых мер по обеспечению водителей и пассажиров от предыдущих лет не отличается. В список, как и прежде, вошли «меры по снижению человеческого фактора риска, по снижению рисков со стороны окружающей среды, по снижению факторов риска со стороны транспортных средств, по повышению качества оказания помощи после аварий, по обеспечению безопасности на воде, по обеспечению безопасности туристов».

«Официальные лица должны скоординированными усилиями организовать пункты дорожного контроля на трассах и обеспечить предоставление помощи людям на главных маршрутах. В течение всего праздничного периода службы спасения должны постоянно находиться в готовности», – заявил вице-губернатор Нунчукан.

Также вице-губернатор обратился к местному офису Департамента скоростных магистралей с просьбой приостановить все дорожные работы и убрать технику с мест их проведения на период праздников.

В свою очередь майор Тхипджарон добавил, что сотрудники полиции будут жестко контролировать соблюдение правил дорожного движения в период с 27 декабря по 2 января.

Отметим, что в прошлый новогодний период «Семи дней опасности на дорогах» на Пхукете было зафиксировано 46 аварий, в которых пострадали 46 человек и еще два человека погибли. Показатель 2017 года – 74 аварии, 81 пострадавший и двое погибших, показатель 2016 года – 72 аварии, 74 пострадавших и шесть погибших. Мелкие ДТП без серьезных последствий в эту статистику не входят.