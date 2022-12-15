Новогоднее усиление контроля на дорогах начнется 22 декабря

Активная фаза ежегодной кампании по борьбе за безопасность на дорогах в Новый год начнется 22 декабря, а ее подготовительная (информационная) часть уже идет. Соответствующее заявление сделала заместитель пресс-секретаря тайского правительства Трайсури Тайсаранакун. Привычное название кампании – «Семь дней опасности» – в этот раз не прозвучало, но и дней усиленного контроля на дорогах предполагается не семь, а больше.

Новости Пхукета

Госпожа Тайсаранакун отметила, что в этом году Комитет по политике в сфере предотвращения дорожных аварий будет действовать по новому интегрированному плану, который разработал Операционный центр по дорожной безопасности для снижения числа травм и смертей в ДТП минимум на 5% относительно средних показателей последних трех лет, пишет Bangkok Post. При этом два из трех последних лет, о чем газета не упоминает, пришлись на пандемию коронавируса, когда и туризм, и прочая экономическая активность в стране была ограничена.

Интегрированный план, как рассказала госпожа Тайсаранакун, включает пять главных компонентов, таких как снижение факторов внешнего риска (например, дорожные работы), снижение индивидуальных факторов (вождение в пьяном виде, езда без шлемов и ремней безопасности), оказание помощи жертвам аварий, организация контроля на дорогах силами местных властей, информационно-агитационная работа с населением и туристами.

Предварительная фаза, включающая информационную работу, началась 1 декабря и продлится до 21 числа, заявила госпожа Тайсаранакун. Основная фаза стартует 22 декабря и будет продолжаться до 11 января.

Аналогичным образом будет устроена кампания за безопасного движения в Сонгкран, добавила заместитель официального представителя правительства. Первая фаза будет идти с 1 марта по 3 апреля, вторая – с 4 апреля по 24 апреля.

Власти Пхукета пока не выпустили никаких уведомлений в связи с кампанией, первая фаза которой должна была стартовать 1 декабря. На страницах всех профильных ведомств – от Департамента PR до отдельных полицейских участков – ничего о новогодней кампании не говорится. Единственная смежная тема сообщения – регулярные публикации центрального отдела полиции Пхукета о том, как офицеры из тех или иных участков способствуют повышению безопасности детей-пешеходов, помогая им переходить дороги перед школами в утренние и вечерние часы.

Согласно данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), с начала года на острове в результате дорожных происшествий погибл 101 человек, еще 16,2 тыс. были госпитализированы с травмами. Показатель всего 2021 года – 71 смерть и 13,1 тыс. госпитализаций. В статистику включены лишь случаи, потребовавшие обращения пострадавших в больницу и сопровождавшиеся регистрацией инцидента как ДТП.

Согласно той же статистике, три четверти всех смертей и госпитализаций приходятся на происшествия с участием мотоциклов. В плане возраста самая многочисленная группа погибших и пострадавших – дети и подростки до 14 лет включительно (в групп 15-18 лет показатель зарегистрированных смертей и госпиталзаций резко падает: с 33,5% до 5,4%).

Выделить какой-либо особо аварийный день недели статистика на позволяет, распределение равномерное. По времени суток подавляющее большинство ДТП (93%) приходится на период с 6:00 утра до 21:49 вечера, то есть на время максимальной, но нормальной активности на дорогах.

Вклад ночных аварий (с 22:00 до 5:49) в статистику гибели людей и травм составляет всего 7%.