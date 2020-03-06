Новое шоссе в аэропорт подорожало до 1,4 млрд бат за километр

Председатель сенатского комитета по транспорту Йодйутх Буньятхикарн нанес визит на Пхукет на фоне многочисленных жалоб на транспортную ситуацию на острове. Одной из тем обсуждения стало ускорение работ проекту нового 22-километрового шоссе в аэропорт, бюджет которого неожиданно вырос до 30 млрд бат. В 2017 году прокладка многополосной трассы из Саку до Ко-Кэу оценивалась в 5,5 млрд.

6 Марта 2020, 10:25 AM

Глава сенатского комитета по транспорту Йодйутх Буньятхикарн нанес визит на Пхукет. Фото: Phuket PR Department

В ходе встречи в Provincial Hall в четверг, 5 мая, президент Торговой палаты Пхукета Тханусак Пхунгдет обратился к генералу Буньятхикарну с просьбой поддержать реализацию семи масштабных проектов по развитию транспортной инфраструктуры провинции.

Первым в списке значится новое шоссе из Саку в Ко-Кэу. Трасса протяженностью в 22,4 км должна стать дублером Thepkrasattri Rd. Проложить ее предполагается западнее существующего шоссе. Впрочем, пока что проект еще не получил сертификат экологического воздействия (EIA) и неизвестно, когда это произойдет.

Комментируя новый бюджет проекта, президент Торговой палаты Пхукета заявил, что 12 млрд бат потребуется непосредственно на прокладку шоссе, а еще 18 млрд будет нужно на выкуп земли.

Также главе сенатского комитета по транспорту были представлены еще шесть дорожных проектов, требующих поддержки столицы.

– Прямая дорога из Чалонга в Патонг. Проект трассы протяженностью 3 км был впервые представлен в 2012 году. Бюджет проекта оценивался в 220 млн. Работы пока не начаты.

– Туннель и Кату в Патонг. История проекта превышает уже больше десятилетия, но реальных подвижек пока не видно. Планируемый бюджет – 33 млрд бат. Работы пока не начаты.

– Расширение Thepkrasattri Rd. на участке от памятника Героиням до поворота на аэропорт. Работы пока не начаты.

– Завершение работ на дороге, идущей из Кату в Ко-Кэу мимо Музея истории добычи олова. В настоящий момент осталось завершить работы на участке дороги протяженностью 3 км.

– Организация двух новых зон для разворота транспорта на Thepkrasattri Rd. Проект находится на этапе переговоров о выкупе земли.

– Установка новых смарт-светофоров на различных трассах. Бюджет проекта – 150 млн бат. Текущая степень прогресса неизвестна.

Также президент Торговой палаты Пхукета Тханусак Пхунгдет выразил пожелание о присвоении провинции статуса особой экономической зоны.

Генералу Буньятхикарн заверил, что 24 марта сенатский комитет по транспорту проведет встречу с главой Департамента скоростных магистралей Таиланда и обсудит с ним проблемы транспортной инфраструктуры острова и возможные решения.