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Новое шоссе до побережья открыли в провинции Пханг-Нга

В провинции Пханг-Нга достроили обещанное шоссе к пляжу Натай, которое должно облегчить доступ к побережью из центральной части провинции, а заодно и с Пхукета. Ни для кого не секрет, что основные трассы этой провинции достаточно широкие и комфортные, чего нельзя сказать о подъездах к морю. Новое шоссе 1042 – это именно магистраль, причем построенная явно с прицелом на будущее. И по-хорошему у ее приморского финиша теперь просто напрашивается что-нибудь из этого будущего.

9 Июня 2023, 09:00 AM
Шоссе 1042 выходит прямо к пляжу Натай. Широкая дорога без светофоров, правда, заканчивается Т-образным перекрестком. Фото: Department of Rural Roads

Шоссе 1042 выходит прямо к пляжу Натай. Широкая дорога без светофоров, правда, заканчивается Т-образным перекрестком. Фото: Department of Rural Roads

Шоссе 1042 выходит прямо к пляжу Натай. Широкая дорога без светофоров, правда, заканчивается Т-образным перекрестком. Фото: Department of Rural Roads

Шоссе 1042 выходит прямо к пляжу Натай. Широкая дорога без светофоров, правда, заканчивается Т-образным перекрестком. Фото: Department of Rural Roads

Шоссе 1042 выходит прямо к пляжу Натай. Широкая дорога без светофоров, правда, заканчивается Т-образным перекрестком. Фото: Department of Rural Roads

Шоссе 1042 выходит прямо к пляжу Натай. Широкая дорога без светофоров, правда, заканчивается Т-образным перекрестком. Фото: Department of Rural Roads

Шоссе 1042 выходит прямо к пляжу Натай. Широкая дорога без светофоров, правда, заканчивается Т-образным перекрестком. Фото: Department of Rural Roads

Шоссе 1042 выходит прямо к пляжу Натай. Широкая дорога без светофоров, правда, заканчивается Т-образным перекрестком. Фото: Department of Rural Roads

Шоссе 1042 выходит прямо к пляжу Натай. Широкая дорога без светофоров, правда, заканчивается Т-образным перекрестком. Фото: Department of Rural Roads

Шоссе 1042 выходит прямо к пляжу Натай. Широкая дорога без светофоров, правда, заканчивается Т-образным перекрестком. Фото: Department of Rural Roads

Шоссе 1042 выходит прямо к пляжу Натай. Широкая дорога без светофоров, правда, заканчивается Т-образным перекрестком. Фото: Department of Rural Roads

Шоссе 1042 выходит прямо к пляжу Натай. Широкая дорога без светофоров, правда, заканчивается Т-образным перекрестком. Фото: Department of Rural Roads

Шоссе 1042 выходит прямо к пляжу Натай. Широкая дорога без светофоров, правда, заканчивается Т-образным перекрестком. Фото: Department of Rural Roads

Шоссе 1042 выходит прямо к пляжу Натай. Широкая дорога без светофоров, правда, заканчивается Т-образным перекрестком. Фото: Department of Rural Roads

Глава Департамента сельских дорог Таиланда (DRR) Апират Чайвонгной объявил о завершении проекта 7 июня. Он отметил, что четырехкилометровая трасса На-Кланг – Ао-Джик обошлась в 282,8 млн бат, то есть по 67 млн бат за каждый километр.

Если быть совсем точными, то протяженность шоссе составляет 4,2 км, на фотографиях оно качественным и проложенным не под текущий трафик, а на перспективу. Route 1042 начинается от трассы 4303 за заводом Chalong Concrete. Оттуда шоссе сперва идет на северо-запад, а затем строго на запад, пересекая под прямым углом трассу 402 в Кхок-Клое и продолжаясь вплоть до моря, выходя на пляжную дорогу между Villa Natai и Baan Sumithra.

Шоссе имеет по две полосы в каждом направлении (каждая по 3,5 м в ширину) и широкие обочины. Департамент сельских дорог позаботился о дренаже, а также обустроил тротуары, хотя их предназначение остается загадкой.

Департамент отмечает, что дорога рассчитана на туристический трафик, направляющийся на пляжи Натай и Кхао-Пилай, включая отдыхающих из других провинций Таиланда и зарубежных туристов из аэропорта Пхукета.

В публикации об открытии шоссе газета Bangkok Post приводит статистику по турпотоку в провинцию Пханг-Нга в прошлом году и в первые пять месяцев нынешнего. В 2022 году показатель составил 546,5 тыс. человек, в январе-апреле этого года – 499 тыс.

 

 

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