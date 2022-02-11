Новое пожарное депо открылось у стадиона Surakul

Церемонию открытия депо возглавил президент административной организации Пхукета (OrBorJor) Реват Арироб. Также присутствовали мэр Вичита Критха Чотивитпипан, представители различных государственных ведомств и староста поселения, на территории которого расположился объект.
Само депо имеет практически квадратную форму – 13,5 м на 14 м. Строительство началось в 2019 году, а с сентября 2021 года объект начал функционировать.
На торжественной церемонии собрался личный состав базирующейся у стадиона Surakul новой пожарной команды, также было показано имеющееся у нее оборудование. Не был презентован лишь пожарный автомобиль, но муниципалитет Вичита заверил, что машина, разумеется, тоже есть.
Новое депо должно сократить время реагирования пожарных на инциденты в районе стадиона Surakul, где, в частности, находится торгово-развлекательный комплекс Central Phuket.
Таким образом теперь в Вичите есть уже три пожарных станции. Первые две находятся на Pattana Thongtin Rd (телефон: 076-525199) и в бухте Ао-Макхам (телефон: 076-684443). Телефон депо у стадиона Surakul – 076-540889, также пожарных можно вызвать по номеру 199. Службу в Вичите несет 31 пожарный, дежурство осуществляется круглосуточно.