Новое пожарное депо открылось у стадиона Surakul

В четверг, 10 февраля, на улице Ekwanit Rd. в районе стадиона Surakul состоялась церемония торжественного открытия нового пожарного депо. Среди прочего комплекс благословили буддистские монахи.

Новости Пхукета

Церемонию открытия депо возглавил президент административной организации Пхукета (OrBorJor) Реват Арироб. Также присутствовали мэр Вичита Критха Чотивитпипан, представители различных государственных ведомств и староста поселения, на территории которого расположился объект.

Само депо имеет практически квадратную форму – 13,5 м на 14 м. Строительство началось в 2019 году, а с сентября 2021 года объект начал функционировать.

На торжественной церемонии собрался личный состав базирующейся у стадиона Surakul новой пожарной команды, также было показано имеющееся у нее оборудование. Не был презентован лишь пожарный автомобиль, но муниципалитет Вичита заверил, что машина, разумеется, тоже есть.

Новое депо должно сократить время реагирования пожарных на инциденты в районе стадиона Surakul, где, в частности, находится торгово-развлекательный комплекс Central Phuket.

Таким образом теперь в Вичите есть уже три пожарных станции. Первые две находятся на Pattana Thongtin Rd (телефон: 076-525199) и в бухте Ао-Макхам (телефон: 076-684443). Телефон депо у стадиона Surakul – 076-540889, также пожарных можно вызвать по номеру 199. Службу в Вичите несет 31 пожарный, дежурство осуществляется круглосуточно.