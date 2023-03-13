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Новое нападение собак на туриста произошло в Ао-Нанге

Власти провинции Краби пообещали принять меры против бездомных собак на Ао-Нанге после жалобы очередного туриста, которого покусал бродячий пес на пляже. Нападение произошло утром 11 марта.

Новости Пхукета

13 Марта 2023, 06:36 PM
Бездомная собака укусила престарелого мужчину в Ао-Нанге. Фото: Channel 7

Бездомная собака укусила престарелого мужчину в Ао-Нанге. Фото: Channel 7

В этот раз от бродячих собак пострадал 69-летний Дэниел Сутджай Кутракун, сообщает телеканал Channel 7. Издание MGR Online приводит то же имя, но возраст указывает как «около 60 лет». И Channel 7, и MGR Online называют пострадавшего тайцем, живущим в США и женатым на американке.

По словам пострадавшего, на пляже он и его супруга столкнулись со стаей из примерно пяти собак, одна из которых укусила мужчину за ногу.

Господин Кутракун сообщил, что после укуса обратился в больницу, где ему оказали необходимую помощь (видимо, включая прививки) и выставили счет в размере более 20 тыс. бат.

Мужчина, впрочем, не сразу поспешил в больницу, а сперва снял псов на мобильный телефон, чтобы затем выложить видео с животными в соцсети.

«Господин Дэниел указал, что приезжает в Ао-Нанг ежегодно, ничего такого раньше не случалось, но теперь он не чувствует себя в безопасности. Что касается больничных расходов, то он совершенно не обрадован ими. И он не хочет, чтобы такое произошло впредь с кем-то еще из туристов», – пишет MGR Online.

Channel 7 добавляет, что власти провинции оперативно отреагировали на инцидент и пообещали уже 13 марта заняться отловом бродячих собак на пляже. О результатах пока ничего не сообщалось, но ловить собак представители местных служб отправляются не впервые раз, поскольку резонансные случаи подобного рода происходят на регулярно.

Зачастую от нападений бродячих псов страдают дети. Так было в феврале 2019 года, когда собаки сильно искусали пятилетнего мальчика из Финляндии, и в ноябре 2020, когда жертвой стал восьмилетний мальчик из ЮАР.

В обоих случаях власти организовывали отлов, демонстрируя готовность обеспечивать безопасность туристов, но собаки через какое-то время появлялись на пляже снова. О попытках решить проблему системно ничего не сообщалось.

 

 

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