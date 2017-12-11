Новая жизнь: Soi Dog и Бенгд Содерберг подарили протезы псу по кличке Кола

11 Декабря 2017 10:26:45

О благотворительном фонде Soi Dog и ортопедической клинике Scandinavian Orthopaedic Laboratory «Новости Пхукета» по отдельности уже писали, а сейчас настало время упомянуть их в статье одновременно.

В конце прошлой недели Soi Dog и Scandinavian Orthopaedic Laboratory завершили уникальный для острова проект, подарив одному из подопечных фонда возможность снова ходить и даже бегать. Речь идет о псе по кличке Кола, который еще будучи щенком потерял обе передние ноги, и для которого Бенгд Содерберг из Scandinavian Orthopaedic Laboratory изготовил высокотехнологичные протезы, схожие с теми, что используют атлеты-паралимпийцы.

Судя по фотографиям с первой пляжной прогулки Колы, пес остался подарком доволен. А для Бенгда этот проект стал уникальным опытом – подобного на Пхукете не делал еще никто.

Кола получил увечье в возрасте нескольких месяцев. Щенок сжевал обувь соседа, за что тот отрубил ему обе передних ноги.

«Ему было всего шесть месяцев, когда произошла эта ужасная история. Как все щенки, он любил жевать все, что попадалось на глаза, включая ботинки соседа. Когда сосед пожаловался хозяину Колы, тот предложил ему компенсировать потерю обуви, но, судя по всему, соседа это не удовлетворило. Ночью он пришел с мечом и отрубил Коле обе передних ноги», – рассказал со-основатель Soi Dog Джон Дэлли.

Историю Колы узнала супруга Джона – Джилл Дэлли – которая привезла его в приют Soi Dog на Пхукете, а затем обратилась за помощью к известному на острове специалисту по протезам Бенгду Содербергу. Ранее Бенгд обеспечил протезами саму Джилл, и не оказал ей в просьбе попробовать помочь собаке.

Сначала для Колы сделали простые протезы их стекловолокна, но они оказались слишком тяжелыми и вдобавок не амортизировали. Тогда Бенгд решил пойти дальше и сделать самые высокотехнологичные протезы, которые мог.

«На создание новых ног для Колы ушел год. Мы сделали их очень похожими на те, что используют профессиональные атлеты на Паралимпийских играх. Мы взяли то же углеволокно, ту же структурную основу, ту же систему амортизации. Это позволило обеспечить максимальную гибкость одновременно с небольшой массой, благодаря чему Кола теперь может бегать и играть так же, как здоровые собаки», – рассказал Бенгд.

К сожалению, Джил Дэлли не дожила до того момента, когда Кола получил новые ноги (со-основательница Soi Dog скончалась от рака в феврале этого года). На первые прогулки пса выводили Джон Дэлли и другие сотрудники фонда. По словам Джона, с протезами Кола освоился очень быстро.

«Мы так счастливы видеть, как он снова бегает на этих ногах. Собаки определенно осваивают протезы быстрее, чем люди. Просто замечательно видеть, что он бегает и играет, как другие собаки», – поделился Джон.

Узнать больше о проекта Soi Dog и поддержать фонд можно на сайте www.soidog.org.





