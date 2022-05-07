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Новая ярмарка Roi Rim Lay проходит в Патонге

Власти Пхукета продолжают серию ярмарок морепродуктов Roi Rim Ray для поддержки экономики острова в условиях туристического кризиса. Очередное мероприятие началось вчера вечером (6 мая) в Патонге и продолжится сегодня (7 числа).

Новости Пхукета

7 Мая 2022, 02:00 PM
Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

овала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: Phuket OrBorJor

овала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: Phuket OrBorJor

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

Ярмарка Roi Rim Lay стартовала в Патонге 6 мая и продолжится 7 числа. Фото: PR Patong

На открытии Roi Rim Lay в Патонге выступили вице-губернатор Пхукета Амнуай Пинсуван и мэр Патонга Чалермсак Манисри. Также присутствовали представители других государственных ведомств, включая административную организацию провинции (OrBorJor), финансирующую серию кочующих по острову ярмарок. От лица OrBorJor на пляже в Патонге присутствовал вице-президент Анупап Ветманитсанонг.

Участие в ярмарке, проходящей в части пляжа напротив выхода с Бангла-Роуд, принимают более 100 торговцев, предлагающих блюда местной кухни, дары моря, тайско-европейский фьюжн, напитки и десерты. В рамках развлекательной программы запланировано выступление артисток Simon Cabaret.

Анонсируя двухдневную ярмарку, OrBorJor напомнила о том, что Roi Rim Lay носит социальный характер. Проводить регулярные фестивали власти решили на фоне туристического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и ответными ограничительными мерами властей. Турпоток на Пхукет до сих пор крайне далек от докризисных показателей, поэтому местным предпринимателям актуальны любые возможности, предложить покупателям свои товары. Ярмарки Roi Rim Lay предоставляют им такую возможность, а когда мероприятия проходят в туристических местах (таких как Патонг), получается нарастить покупательскую базу за счет иностранцев.

 

 

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