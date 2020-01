Новая выставка Мэрилин Бэнд в Mom Tri’s Villa Royale Gallery

В Mom Tri’s Villa Royale Gallery открылась новая выставка Мэрилин Бэнд, посвященная прошлому Пхукета и других уголков акватории Индийского океана.

Брюс Стэнли

В последний день ноября прошлого года пхукетская художницы Мэрилин Бэнд представила в Mom Tri’s Wok Gallery Kitchen новую экспозицию живописи Phang Nga Bay and Beyond, а месяц спустя – на волне успеха первой выставки – решила презентовать и ряд не показывавшихся ранее работ в Mom Tri’s Villa Royale Gallery. И если на первой выставке зрителя ждет красочное перепрочтение пейзажей залива Пханг-Нга в абстрактном стиле, то на второй – преимущественно черно-белые рисунки того Пхукета, который открылся Мэрилин и ее мужу Нику во время их первого визита на остров в 1980 году. Экспозиция носит название Black and White и доступна для ознакомления в течение следующего месяца параллельно с Phang Nga Bay and Beyond.

По словам Мэрилин, серия полотен Black and White – отражение того исчезающего мира, когда океаны и небеса над ними были чище, а людям было проще жить традиционным укладом жизни в удаленных деревнях, множество которых Мэрили и Ник посетили во время путешествий по Индийскому океану.

«Мне выпала долгая и счастливая художественная карьера, в течение которой я рисовала прекрасные деревни и прекрасных людей, живущих на берегах Индийского океана, где я путешествовала с мужем. Мы побывали в местах от Занзибара до удаленных островков Индонезии, и мне удалось запечатлеть на бумаге и холсте культуру множества регионов. Сейчас я хочу открыть публике эти новые и оригинальные работы», – говорит Мэрилин.

Часть из выставляемых в Mom Tri’s Villa Royale работ посвящена Пхукету, каким он был до начала эпохи массового туризма.

«Я думаю, это важно, чтобы жители Пхукета поняли необходимость защиты природы, включая атмосферу и океаны, которым серьезно угрожает чрезмерное развитие провинции. Надеюсь, мои работы из ранних периодов творчества напомнят зрителям, что мы теряем», – поясняет художница.

Связаться с Мэрилин Бэнд можно через сайт marilynbandart.com/contact.html и по эл. почте info@marilynbandart.com. Выставка Black and White будет проходить вплоть по 10 февраля этого года в Mom Tri’s Villa Royale Gallery. Контактный телефон – 076 333 568, эл. почта – info@villaroyalephuket.com.