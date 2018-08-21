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Новая волна стерилизации макак на Пхукете начнется в сентябре

Официальные лица заявили о том, что планируют стерилизовать еще 250 макак, обитающих в местах проживания людей и доставляющих неудобства жителям Пхукета.

Чутхарат Плерин

21 Августа 2018 17:54:41

О второй волне кампании по стерилизации пхукетских макак рассказал сегодня, 21 августа, господин Понгчарт Чоыхом, руководящий программой по сдерживанию роста обезьяньих популяций и возглавляющий образовательный центр при природном заказнике Khao Phra Theaw в Таланге.

Как сообщил господин Чоыхом в беседе с газетой Khao Phuket, в ходе второй волны будут стерилизованы и выпущены назад в места обитания 250 обезьян.

Руководитель кампании пояснил, что стерилизованные ранее обезьяны благополучно встроились назад в экосистему. В этом специалисты убедились после посещения острова Сирэ, считающегося одной из проблемных локаций.

При этом, как отметил господин Чоыхом, каждую из стерилизованных макак пометили татуровкой с изображением буквы Р на груди, которая означает Phuket.

Господин Чоыхом добавил, что в минувшие выходные на острове Сирэ, на холме Ранг и на холме То-Сэ были установлены информационные щиты, предупреждающие о том, что макаки могут быть опасны (в частности, они могут переносить заболевания, которыми могут заразиться и люди).

На щитах также перечислены десять «правил посещения леса обезьян» на тайском, китайском английском и русском языках. Правила включают следующие пункты:

  1. Осторожно! Обезьяны кусаются.

  2. Не оставляйте личные вещи на мотоцикле и машине.

  3. Не отбирайте еду у обезьян.

  4. Пожалуйста, кормите обезьян в пределах обозначенной зоны.

  5. Пожалуйста, не показывайте вашу еду обезьянам.

  6. Пожалуйста, сохраняйте чистоту, отнесите мусор в мусорное ведро.

  7. Не трогайте обезьян руками.

  8. Не дразните, не бейте, не пугайте обезьян.

  9. Не кормите обезьян на дорожке и на улице.

  10. Гидам нельзя игнорировать настоящие правила, внимательно следите за вашими туристами.

Как отметил господин Чоыхом соблюдение туристами «правил посещения леса обезьян» будет контролироваться при помощи камер видеонаблюдения.

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