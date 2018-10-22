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Новая тюрьма на Пхукете будет достроена к концу следующего года

Строительство нового тюремного комплекса на 4000 заключенных в Банг-Джо идет по графику, и к концу следующего года объект будет сдан. Соответствующее заявление в беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» сделал начальник тюрьмы в Пхукет-Тауне (Phuket Provincial Prison) Сунторн Детракса.

Таньялак Сакут

22 Октября 2018, 09:25 AM
Фото: Phuket Provincial Prison

Фото: Phuket Provincial Prison

Фото: Phuket Provincial Prison

Фото: Phuket Provincial Prison

Фото: Phuket Provincial Prison

Фото: Phuket Provincial Prison

Фото: Google Maps

Фото: Google Maps

Первая и единственная тюрьма на Пхукете была построена в начале XX века, и в прошлом году зданию исполнилось 115 лет. Изначально комплекс на Damrong Rd. (улице Справедливости) был рассчитан на 750 заключенных, что казалось достаточным, но с ростом населения Пхукета стало очевидно, что с нагрузкой тюрьма не справляется.  В 2002 году постоянный секретарь Министерства юстиции проинспектировал пхукетскую тюрьму и заявил, что она перегружена. На тот момент в камерах содержалось 1247 человек, сейчас же – свыше 3000.

Новый тюремный комплекс, получивший название Bang Jo Prison, возводится в одноименном районе тамбона Срисутхорн в центральной части Пхукета. Под тюремный комплекс выделено более 100 рай земли.

В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» господин Детракса подтвердил, что к настоящему моменту строители уже прошли 50-процентную отметку.

«Прямо сейчас готовность новой тюрьмы, строящейся на 108 раях земли в Банг-Джо, составляет 51%. Новая тюрьма будет закончена или в ноябре, или в декабре 2019 года», – заявил господин Детракса.

В беседе с корреспондентом редакции господин Детракса повторил, что условия содержания в новой тюрьме будут лучше, чем в старом комплексе. В тюрьме будут содержаться лица, приговоренные к срокам вплоть до 30 лет (в комплексе в Пхукет-Тауне отбывают наказание только заключенные, приговоренные к срокам до 15 лет).

«В комплексе будут выделены отдельные зоны для разных категорий заключенных. Впрочем, детали зонирования еще не определены», – заявил господин Детракса.

По словам начальника тюрьмы, сейчас в Пхукет-Тауне отбывают наказания 2886 заключенных мужского пола и 245 женщин, условия их содержания неудовлетворительны ввиду дефицита пространства. Большую часть контингента заключенных на Пхукете составляют лица, осужденные за преступления в сфере наркотиков. Следующая по величине группа – преступники, отбывающие наказание за кражи и грабежи.

В новой тюрьме, как сообщалось ранее, на каждого заключенного будет предусмотрено около 5 кв. м пространства. Камеры будут иметь размер 8 на 12 и 12 на 12 метров, в каждой из их будет содержаться не более 20 и 30 заключенных соответственно. Для матерей с детьми будет выделена особая зона.

 

 

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