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Новая проверка спидботов выявила очередную серию нарушений

Пять капитанов туристических катеров были привлечены к ответственности за нарушения правил эксплуатации морского транспорта по результатам проверки в Рассаде.

Таньялак Сакут

26 Января 2018 09:51:36

Фото: Туристическая полиция Пхукета
Фото: Туристическая полиция Пхукета

Об очередной проверке «Новостям Пхукета» рассказала капитан Эккачай Сири из туристической полиции, который участвовал и в первой инспекции.

Проверка была проведена в среду, 24 января. В этот раз официальные лица проверяли спидботы на пирсах рядом с основным портом в Рассаде.

По словам капитана Сири, к ответственности были привлечены пять человек. У одного из них истекло действие капитанской лицензии, еще у одного истек срок регистрации судна, еще трое в принципе не имели лицензий на управление катерами.

Двое первых нарушителей были оштрафованы на 2 тыс. бат и 10 тыс. бат соответственно. Судьбу трех других должен решить суд. По закону им грозит штраф в размере 1-10 тыс. бат и/или до полугода тюрьмы.

Информация обо всех выявленных нарушениях будет передана в Центр лицензирования туристического бизнеса.
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