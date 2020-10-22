Сотрудники национального парка Khao Lampi - Hat Thai Mueang National Park обнаружили очередную кладку яиц морской черепахи на пляже Банг-Кхао в тамбоне Кхок-Клой утром 21 октября.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Октября 2020, 01:01 PM

Новая кладка черепашьих яиц найдена в провинции Пханг-Нга. Фото: DNP

Как рассказал глава нацпарка Харитчай Риттичуай, около 6:30 утра один из местных жителей заметил следы морской черепахи на песке и незамедлительно сообщил об этом в штаб нацпарка.

Парковые служащие пошли по следу и обнаружили кладку яиц. Осторожно разрыв песок, специалисты убедились в наличии яиц, но не стали их пересчитывать или перевозить на новое место. Вместо этого кладка была окружена забором, а рядом с ней было организовано дежурство сотрудников Департамента национальных парков.

«Наши сотрудники будут следить за кладкой, пока черепашата не вылупятся. Это должно занять 55-60 дней», – отметил господин Риттичуай.

Глава нацпарка также указал, что приплывшая на пляж черепаха может вернуться и отложить новую порцию яиц. В связи с этим парковые служащие будут патрулировать пляж.

Отметим, что это уже не первый раз в нынешнем году, когда морская черепаха откладывает яйца на побережье провинции Пханг-Нга вне обычного сезона (октябрь-март). Некоторые специалисты связывают это с повышением температуры морской воды. Предыдущая кладка на территории Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park была обнаружена 9 августа.