Новая кампания против иностранных гидов начинается в Таиланде

В Таиланде начинается новая кампания по борьбе с иностранными гидами. На фоне возобновления туризма в 2022 году министр труда Сучарт Чомклин уже неоднократно требовал от профильных структур своего ведомства усилить меры по защите зарезервированных для тайцев профессий, а сейчас соответствующее распоряжение отдал глава правительства Прают Чан-Оча. Об этом заявила 29 марта заместитель пресс-секретаря тайского правительства Трайсури Тайсаракун.

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Анонсируя новую кампанию, госпожа Тайсаракун упомянула «бесчисленные жалобы на иностранцев, работающих гидами в нарушение экстренного декрета от 2017 года», пишет Bangkok Post. Последняя ревизия законодательства о труде иностранцев, действительно, была проведена в указанном году, хотя профессия туристического гида была закрытой для иностранцев и до этого.

Как напоминает Bangkok Post, по тайскому законодательству иностранцам запрещено заниматься трудовой деятельностью в Таиланде без оформления разрешения на работу, при этом получить ворк-пермит на некоторые виды работы невозможно в принципе, поскольку определенные профессии зарезервированы для тайцев. Туристический гид – одна из них.

Bangkok Post пишет, что за работу без разрешения иностранному гражданину грозит штраф в размере 5-50 тыс. бат, депортация и запрет на получение ворк-пермита в течение следующих двух лет. Ответственность предусмотрена и для работодателя, нанимающего сотрудника без оформления ему ворк-пермита – штраф в размере 10-100 тыс. бат за человека при первом нарушении и до года тюрьмы и/или 50-200 тыс. бат штрафа за последующие с запретом на найм иностранцев на три года.

Приведенные выше примеры взяты из статьи Bangkok Post, источник информации издание не указывает. Однако в той версии Декрета об иностранному труде, которая опубликована на сайте Департамента трудоустройства, говорится о куда-более строгих наказаниях. В частности за трудоустройства иностранца на запрещенную работу штраф для нанимателя составляет 400-800 тыс. бат за каждого иностранца. Самому работнику грозит штраф в размере 2-100 тыс. бат и/или тюремное заключение на срок до 5 лет, говорится в декрете (подробнее о восьми основных нарушениях читайте в материале «Новостей Пхукета» от июня 2017 года).

При этом закон не предусматривает исключения для найма человек на испытательный срок без ворк-пермита с намерением оформить его потом. Это трактуется как нелегальная работа без каких-либо скидок или оговорок.

Госпожа Тайсаракун сообщила, что генерал Чан-Оча уже отдал профильным ведомствам распоряжение обеспечить соблюдение закона для того, чтобы «тайские граждане получили максимальную выгоду от восстановления туризма». Среди адресатов приказа – Министерство труда, Министерство туризма и спорта, Королевская полиция Таиланда.

Одновременно госпожа Тайсаракун призвала жителей страны сообщать в Департамент трудоустройства о нелегальных иностранных гидах, поскольку у государства недостаточно людских ресурсов для того, чтобы следить за всеми туристическими локациями. Жалобу можно подать в центральный офис Департамента трудоустройства (телефон: 02-354-1729), провинциальные отделения ведомства (телефон офиса на Пхукете: 076 219 660), на единую горячую линию (телефон: 1694).

Сотрудники пхукетского офиса Минтруда должны уже были получить инструкции из Бангкока. Госпожа Тайсаракун сообщила о приказе генерала Чан-Очи как о свершившемся факте 29 марта, а 28 числа министр труда Чомклин проводил видеоконференцию с провинциями, посвященную как раз вопросу труда иностранцев. Сообщение об этом есть на сайте пхукетского офиса Департамента трудоустройства.

Впрочем, новости об арестах иностранцев за нелегальную работу отсутствуют и на странице трудового ведомства, и на страницах правоохранительных органов Пхукета. Информация о единственном подтвержденном случае, о котором писали «Новости Пхукета» и The Phuket News, была получена по инициативе редакции, а не распространена теми, кто произвел арест.