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Новая антивоенная акция прошла на Пхукете

Граждане России и Украины организовали антивоенную акцию в Патонге утром 2 марта. Собравшиеся потребовали остановить «специальную военную операцию» РФ на территории Украины.

Новости Пхукета

2 Марта 2022, 06:44 PM
Фото: Khao Phuket

Фото: Khao Phuket

Фото: Khao Phuket

Фото: Khao Phuket

Фото: Khao Phuket

Фото: Khao Phuket

Фото: Khao Phuket

Фото: Khao Phuket

Фото: Khao Phuket

Фото: Khao Phuket

Фото: Khao Phuket

Фото: Khao Phuket

В этот раз антивоенный митинг состоялся в Патонге, неподалеку от точки, где заканчивается выходящая к пляжу Bangla Rd.

Как и в ходе предыдущих акций, самой заметной из которых стала акция 28 февраля, собравшиеся держали в руках украинские флаги и плакаты с антивоенными призывами. На некоторых плакатах упоминался президент РФ Владимир Путин. Кроме общих, были и конкретные призывы – к примеру, призыв к НАТО «закрыть небо надо Украиной».

За соблюдением порядка на мероприятии следили тайские военные и полиция. Происшествий на акции не было.

Тем временем сегодня в прессе появилось заявление премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи, который сказал, что страна намерена придерживаться нейтральной позиции в российско-украинском конфликте и действовать в соответствии с общей линией стране АСЕАН.

 

 

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