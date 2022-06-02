Ношение масок остается обязательным на Пхукете

Власти Пхукета подтвердили, что ношение масок в общественных местах, включая просто нахождение на улице, остается обязательным. Выпущенный 2 июня приказ губернатора устранил возможности для разночтений, которые были в предыдущем документе.

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Как писали «Новости Пхукета» ранее, с 1 июня на территории провинции вступил в силу новый приказ губернатора Наронга Вунсиеу о масочном режиме. Положение о масках в приказе No. 3660/2565 (стр. 1, стр. 2) было сформулировано следующим образом:

«Носить защитную маску или тканевую маску для предотвращения распространения заболевания, уменьшения риска инфицирования и недопущения антисанитарных условий в целях сдерживания распространения заболевания лицам с диагностированным коронавирусом или пациентам из группы риска, находящимся в закрытом пространстве, где не вентилируется воздух, а также участникам массовых мероприятий, за исключением процессов приема еды и напитков, прохождения идентификации личности официальным лицом, занятий спортом или нахождения в хорошо проветриваемом открытом пространстве на пляже, парке или спортивном поле при дистанции между людьми не менее 2 м», – говорилось в приказе губернатора.

Мнения о том, как трактовать эти формулировки разошлись, поскольку из текста очевидным образом не следовало, распрострянется ли требование, к примеру, на лицо не из группы риска, просто идущее по улице или проводящее время в хорошо вентилируемом баре.

Вечером следующего дня, 2 июня, был опубликован следующий приказ No. 3793/2565 (стр. 1), отменивший приказ No. 3660/2565. В нем формулировка уже была иной:

«Носить защитную маску или тканевую маску для предотвращения распространения заболевания, уменьшения риска инфицирования и недопущения антисанитарных условий в целях сдерживания распространения заболевания во время нахождения вне жилища и личного транспортного средства или в общественном месте, за исключением процессов приема еды и напитков, занятий спортом или прохождения идентификации личности официальным лицом, также [обязательно] соблюдать универсальные меры защиты».

Таким образом новый приказ устранил возможности разночтения, связанные с упоминанием «мест с плохой вентиляцией», «массовых мероприятий» и «пациентов из группы риска».

Добавим, что 1 июня, то есть до выхода второго приказа, официальные лица при поддержке полиции провели «масочный патруль» на Бангла-Роуд в Патонге, чтобы напомнить местному бизнесу и туристам, что ношение средств индивидуальной защиты на острове остается по-прежнему обязательным.

Участие в акции приняли вице-губернатор провинции Амнуай Пинсуван, глава округа Кату Сиват Равангкун, сотрудники туристической полиции и полиции Патонга, а также служащие районной управы.

Власти не сообщили, были ли приняты какие-либо меры против тех, кого «патруль» застал без масок на улице и в питейных заведениях.

При этом и в новом, и в старом приказах губернатора содержится ставшее за два года стандартным предупреждение об ответственности за неисполнение предписаний. Нарушитель может быть привлечен к ответственности по статьям 51 и 52 Закона об инфекционных заболеваниях. Максимальное наказание по первой статье – до 20 тыс. бат штрафа, по второй – до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа. Также возможно привлечение к ответственности по статье 18 Королевского декрета о государственном управлении при чрезвычайных ситуациях. Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа.