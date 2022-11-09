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Нормальное движение по Bypass Rd. возобновится 9 ноября

Власти Пхукета объявили о завершении основных работ по сносу недостроенного отеля на холме над Bypass Rd. и возвращении нормального движения по шоссе. Северная полоса объездной дороги (ведущая в сторону Ко-Кэу) будет открыта для трафика с 16:30 среды, 9 ноября.

Новости Пхукета

9 Ноября 2022, 11:08 AM
Недострой над Bypass Rd. снесли в кратчайшие сроки и без происшествий. Фото: PR Phuket

Недострой над Bypass Rd. снесли в кратчайшие сроки и без происшествий. Фото: PR Phuket

Недострой над Bypass Rd. снесли в кратчайшие сроки и без происшествий. Фото: PR Phuket

Недострой над Bypass Rd. снесли в кратчайшие сроки и без происшествий. Фото: PR Phuket

Недострой над Bypass Rd. снесли в кратчайшие сроки и без происшествий. Фото: PR Phuket

Недострой над Bypass Rd. снесли в кратчайшие сроки и без происшествий. Фото: PR Phuket

Недострой над Bypass Rd. снесли в кратчайшие сроки и без происшествий. Фото: PR Phuket

Недострой над Bypass Rd. снесли в кратчайшие сроки и без происшествий. Фото: PR Phuket

Недострой над Bypass Rd. снесли в кратчайшие сроки и без происшествий. Фото: PR Phuket

Недострой над Bypass Rd. снесли в кратчайшие сроки и без происшествий. Фото: PR Phuket

Недострой над Bypass Rd. снесли в кратчайшие сроки и без происшествий. Фото: PR Phuket

Недострой над Bypass Rd. снесли в кратчайшие сроки и без происшествий. Фото: PR Phuket

Недострой над Bypass Rd. снесли в кратчайшие сроки и без происшествий. Фото: PR Phuket

Недострой над Bypass Rd. снесли в кратчайшие сроки и без происшествий. Фото: PR Phuket

Открытие трассы анонсировал по результатам инспекции вице-губернатор Амнуай Пинсуван. Муниципалитет Рассады должен к 16:30 подготовить северную полосу к возобновлению движения. Как заверил вице-губернатор, угрозы безопасности нет. Но пока что, впрочем, весь транспорт продолжает двигаться по полосе, изначально предназначенной для проезда только на юг.

Снос недостроя, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, был осуществлен гладко и в кратчайшие сроки. Работы начались 29 октября, а к вечеру 8 ноября обе постройки были снесены. Сейчас остались работы, которые не угрожают падением обломков на шоссе. При этом само решение о сносе также было принято без проволочек: 19 и 20 октября под недостроенным отелем произошли два обвала грунта, а уже через несколько дней было объявлено о демонтаже, который согласился провести владелец здания.

 

 

 

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