Nok Air приостановила полеты в Ялу после первого же рейса

Бюджетная авиакомпания Nok Air стала первым перевозчиком, совершившим рейс в новый аэропорт Betong в одноименном городе провинции Яла. Впрочем, сразу после открытия маршрута Nok Air приостановила работу на новом направлении из-за отсутствия спроса.

Новости Пхукета

17 Марта 2022, 10:00 AM

Прают Чан-Оча (в центре) в новом аэропорту провинции Яла. Фото: Правительство Таиланда

Как пишет Bangkok Post, авиакомпания заявила, что у нее было слишком мало времени на маркетинговую активность по продвижению нового маршрута. На этом фоне рейсы в Бетонг по цене от 3,5 тыс. бат оказались экономически невыгодными.

Nok Air планирует организовать пресс-тур в Бетонг в пятницу, 18 марта, для продвижения нового направления. Также перевозчик запланировал на 21 марта встречу с представителями турбизнеса и агентств по бронированию авиабилетов в Бетонге.

Отметим, что на первом рейсе из Бангкока в Ялу прилетели премьер-министр Прают Чан-Оча и министр транспорта Саксаям Чидчоб. Комментируя запуск нового маршрута, генерал Чан-Оча заявил о том, что Бетонг должен стать образцом туризма и кроссграничной торговли.

При этом глава правительства не коснулся вопроса о том, насколько в принципе востребованы туристические поездки в Ялу на фоне продолжающихся в этой провинции атак мусульманских сепаратистов, борющихся за независимость от Таиланда.

Хроника части последних событий в Яле оптимизма не внушает. 10 марта в результате взрыва самодельного взрывного устройства у школы Ban Taopoon School в округе Баннанг-Сата пострадали четверо рейнджеров и двое гражданских. 23 февраля двое полицейских получили ранение в результате взрыва у отдела полиции в округе Мыанг-Яла. 19 февраля в результате срабатывания размещенной у дороги бомбы в округе Раман пострадали три сотрудника полиции. 11 февраля в округе Баннанг-Сата один человек пострадал в результате срабатывания взрывного устройства у банкомата, а второй был обстрелян из засады и получил огнестрельное ранение, когда ехал по дороге на мотоцикле.