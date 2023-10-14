Нога ребенка застряла в эскалаторе в торговом центре

Руководство торгового центра Megabangna признала факт происшествия с ребенком, у которого застряла нога в эскалаторе. Девочка была доставлена в больницу, но врачи не обнаружили переломов или других серьезных травм. При этом у всех по-прежнему на слуху инцидент в аэропорту Don Mueang, где женщина в схожей ситуации получила настолько серьезные травмы, что врачам пришлось ампутировать ей ногу.

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Менеджмент Megabangna выпустил официальное заявление о происшествии после полудня 14 октября. Через три часа о случае более подробно написала газета Bangkok Post, однако ни в одной из публикации нет информации о том, когда сам произошел сам инцидент. Имя и возраст пострадавшего ребенка также не указываются.

Bangkok Post ссылается в своей статье на мать пострадавшей девочки, которая сообщила журналистам, что инцидент произошел, когда она с дочерью и мужем возвращались с детской игровой площадки, где играл ребенок.

Девочка была одета в кроксы, один из которых попал в механизм эскалатора. Механизм был выключен кнопкой экстренной остановки, которую нажали или родители, или кто-то из очевидцев. Персонал Megabangna, по словам матери, появился на месте событий только через 5 минут, причем ни женщина, ни ее супруг не сочли сотрудников готовыми к происшествию.

Мать пострадавшей девочки заявила, что персоналу Megabangna потребовалось много времени для того, чтобы понять, как достать ногу ребенка из механизма. Также она указала на «отсутствие эмпатии» со стороны сотрудников, которые были озабочены тем, чтобы никто не увидел происходившее.

После инцидента ребенка отвезли в Samitivej Srinakarin Hospital. Врачи не выявили переломов или иных серьезных травм. За оказанную первую помощь больница выставила счет в 7 тыс. бат. По словам матери, ребенок получил психологическую травму, но об обращении к специалистам по этому профилю она ничего не сказала.

В официальном заявлении Megabangna признается факт случившего, однако инцидент в заголовке называется «случаем с застрявшем в эскалаторе резиновым ботинком». Далее в тексте все же говорится о травмах, а ребенок именуется «получившим травму лицом», но при этом никакого сожаления не выражается. Торговый центр не нашел оснований для публичных извинений, а вместо этого напомнил, что в комплексе установлены знаки, информирующие о том, как правильно использовать эскалаторы.

Также руководство Megabangna заверило, что следит за исправностью технических средств. Время реакции на инцидент было сочтено адекватным. В тексте говорится, что девочка была готова «к срочной отправке в больницу» в срок, не превышающий получаса после того, как ее нога попала в механизм.

Напомним, что в июне похожий случай на травалаторе в аэропорту Don Mueang закончился тем, что врачам пришлось ампутировать женщине ногу. Причиненные механизмом травмы были настолько тяжелыми, что иных вариантов у врачей не оставалось.