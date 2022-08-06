Ночные заведения Патонга проверили на пожарную безопасности

Официальные лица провели выборочную инспекцию в развлекательных заведениях Патонга, проверив ночные клубы и бары на предмет соблюдения мер пожарной безопасности.

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Инспекция в ночных заведениях Бангла-Роуд прошла вечером 5 августа по распоряжению губернатора Наронга Вунсиеу, который отдал приказ провести соответствующие проверки во всех трех округах провинции.

Ревизию на Бангла-Роуд, начавшуюся около 20:00, возглавил руководитель окружной администрации Кату Сиват Вангкункун. В ходе проверки официальные лица комплексно оценивали выбранные развлекательные заведения на предмет общей планировки, используемых в отделке материалов, наличия систем оповещения о пожаре, пожарных выходов и средств пожаротушения, таких как ручные огнетушители. Внимание уделялось залам для посетителей, сценам и диджейским стойкам.

Также официальные лица побеседовали с владельцами и менеджерами заведений, которые посетили. Впрочем, об итогах проверке в отчете PR-службы администрации Пхукета ничего не говорится.

Инспекции прошли после пожара в пабе Mountain B в Чонбури, число жертв которого сегодня выросло до 15 человек, количество получивших травмы – более 30. Официальные лица уже подтвердили, что заведение не имело лицензии на работу в качестве паба. Также установлено, что из трех выходов из помещения для посетителей был доступен только один.

После пожара глава округа Саттахип Чартчай Срипхоон был отстранен от работы и переведен со своей должности в центральный офис Департамента провинциальных администраций. Также от работы были отстранены пятеро руководителей местной полиции.

По следам пожара премьер-министр Прают Чан-Оча отдал распоряжение проверить стандарты безопасности в пабах по всей стране. Также глава правительства потребовал привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.