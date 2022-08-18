Ночные заведения округа Мыанг-Пхукет проверят на пожарную безопасность

Все ночные заведения, находящиеся на территории округа Мыанг-Пхукет, будут до конца августа проинспектированы официальными лицами и проверены на предмет соблюдения мер пожарной безопасности, заявил вице-губернатор Пичет Панапонг на встрече с официальными лицами округа 16 августа. При выявлении недочетов менеджеры и владельцы получат 30 дней на их устранение.

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Проверки ночных заведений пройдут по всему округу Мыанг-Пхукет, включая Пхукет-Таун, Чалонг, Раваи, Карон, Ката и другие локации. Фото: PR Phuket

Проверки ночных заведений пройдут по всему округу Мыанг-Пхукет, включая Пхукет-Таун, Чалонг, Раваи, Карон, Ката и другие локации. Фото: PR Phuket

Проверки ночных заведений пройдут по всему округу Мыанг-Пхукет, включая Пхукет-Таун, Чалонг, Раваи, Карон, Ката и другие локации. Фото: PR Phuket

Проверки ночных заведений пройдут по всему округу Мыанг-Пхукет, включая Пхукет-Таун, Чалонг, Раваи, Карон, Ката и другие локации. Фото: PR Phuket

Проверки ночных заведений пройдут по всему округу Мыанг-Пхукет, включая Пхукет-Таун, Чалонг, Раваи, Карон, Ката и другие локации. Фото: PR Phuket

Инспектировать бары, клубы, караоке и другие ночные места будут сотрудники окружной управы при поддержке руководителей администраций тамбонов (камнанов) и деревенских старост (пуяйбанов). Работа предстоит немалая, поскольку речь идет о самом густонаселенном округе провинции, в состав которого входят Пхукет-Таун (тамбоны Талад-Яй и Талад-Ныа), а также районы Карон (включая Ката), Раваи, Чалонг, Вичит, Рассада и Ко-Кэу.

Как заявил вице-губернатор Панапонг, цель инспекций – убедиться в соблюдении барами и клубами требований пожарной безопасности, чтобы не допустить на Пхукете трагедии наподобие той, что произошла в пабе Mountain B в Саттхахипе, где в пожаре погибли 19 человек и пострадали более трех десятков.

«Официальные лица должны на месте проверить безопасно ли здание или нет, оценить систему противопожарной безопасности и наличие пожарных выходов с четко видимыми указателями. В заведениях должно быть освещение и оборудование борьбы с огнем, такое как ручные огнетушители, доступные для немедленного использования», – заявил господин Панапонг. Также, по его словам, критически важно наличие пожарных выходов.

«По опыту предыдущих инцидентов было установлено, что многие люди падают и задыхаются дымом непосредственно у выхода», – добавил он.

Глава окружной управы Мыанг-Пхукет Сувит Суриявонг сообщил вице-губернатору, что на территории округа работают 18 «основных развлекательных заведений» в четырех локациях, а также еще 278 мест, «ведущих деятельность схожего характера».

«Все местные административные организации должны проинспектировать заведения на своей территории при поддержке камнанов, деревенских старост и других лиц. Проверки начнутся на этой неделе и будут завершены к концу августа. Это делается для того, чтобы подобные заведения сферы услуг вели бизнес в соответствии с законом», – заявил господин Суриявонг.

Если в заведении будет обнаружено какое-либо несоответствие требованиям пожарной безопасности, официальные лица вынесут официальное предупреждение и дадут рекомендации по устранению недоработок. Срок на исправление выявленных недочетов – 30 дней, после чего последует ответственность по закону, добавил господин Суриявонг.

Добавим, что, говоря о пожарной безопасности, официальные лица Пхукета не вспоминают резонансные пожары, происходившие непосредственно на острове. При этом накануне, 17 августа, исполнилось ровно 10 лет с пожара в здании дискотеки Tiger на Бангла-Роуд в Патонге. Тогда погибли четыре человека (два тайских гражданина и два иностранца) и более 10 получили ожоги различных степеней тяжести.