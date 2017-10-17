Ночные клубы пройдут инструктаж по безопасности после стрельбы в Патонге

Полиция Патонга проведет тренинг по безопасности, после того как один из посетителей пронес пистолет в ночной клуб и устроил стрельбу.

17 Октября 2017 09:59:17

Инцидент в Hollywood на записи CCTV. Фото: SouthExpressNews24.com

Инцидент со стрельбой в ночном клубе Hollywood, произошедший ночью 12 октября, подтолкнул полицию Патонга к тому, чтобы провести инструктаж по безопасности для сотрудников развлекательных заведений.

«После этого происшествия я понял, что развлекательным заведениям на Бангла-Роуд необходимо принять участие в инструктаж по безопасности, включая досмотр посетителей на предмет наличия оружия и общие вопросы безопасности», – заявил шеф полиции Патонга Тассанай Ораригадет в беседе с корреспондентом The Phuket News в понедельник, 16 октября. Тренинг должен пройти в течение этой недели.

«Это часть их работы. Они должны следить за тем, чтобы никто не проносил внутрь оружия», – добавил шеф полиции Патонга.

Полковник Ораригадет подтвердил, что стрелок из Hollywood после инцидента сдался в руки полиции. Мужчине – 34-летнему Мануту «Та» Понгсупакиту – были предъявлены обвинения в ношении оружия в общественном месте и покушении на убийство. Манут не стал отрицать выдвинутых против него обвинений и был отпущен под залог в размере 300 тыс. бат.

Жертва Манута – 27-летний Понгварит Типтара – по-прежнему находится в больнице Patong Hospital. В ходе конфликта в Hollywood он получил два огнестрельных ранения, одна из выпущенных Манутом пуль пробила Понгвариту легкое. Поводом для стрельбы стало то, что мужчины столкнулись плечами на выходе из клуба около 2:45 ночи.

«Он по-прежнему в больнице. Ему постепенно становится лучше», – заявил подполковник Ораригадет.

Шеф полиции Патонга воздержался от ответа на вопрос о том, почему в клубе находились посетители после 01:00, когда заведение должно было закрыться в соответствие с законом.

Напомним, что около двух недель назад полиция Патонга провела встречу с операторами баров, клубов и ресторанов, в ходе которой обсудила с ними разрешенные часы работы. Владельцы ночных заведения обратились к шефу полиции с запросом на продление времени работы до 3:00 или 4:00. На это полковник Тассанай Ораригадет ответил, что соответствующее решение может принять только Бангкок. Сейчас клубы в пределах развлекательных зон на Бангла-Роуд и на Тайна-Роуд должны закрываться в 01:00, заведения во всех остальных местах могут работать только до полуночи.

