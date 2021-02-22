Ночные клубы Пхукет-Тауна попали под прицел генерала из Пхетчабури

Полиция Пхукета заявила, что проводит расследование в отношении развлекательного заведения в Пхукет-Тауне, не соблюдающего установленные часы работы для баров, клубов и других мест подобного рода. При этом расследование пришлось начать после жалобы шефа полиции Пхетчабури, который приехал отдохнуть в своем пхукетском доме, но не мог уснуть из-за громкой музыки, звучавшей почти до пяти утра. В итоге высокопоставленный офицер сам позвонил в полицию.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Февраля 2021, 03:44 PM

Среди прочих фото PR-служба Пхукета опубликовала эту. Подразумевается, что это фотка с полицейского рейда в ночном клубе. Фото: Phuket PR Department

История получила резонанс после того, как генерал-майор Утхай Кваиндечатхорн рассказал о ней на Facebook, одновременно призвав пхукетских коллег усилить борьбу с развлекательными заведениями, мешающими людям громкой музыкой до раннего утра.

«Вот как все было. Я на отдыхе на Пхукете, на следующий день мне нужно рано вставать и ехать в Пхетчабури. Я пытаюсь уснуть под громкую музыку и тяжелые басы. Я думал, что все прекратится в 3:00. Нет, я понимаю, что в нынешние кризисные времена нужно демонстрировать понимание по отношению к каждому... Но музыка до 4:30? Больше терпеть я не мог», – написал генерал Кваиндечатхорн.

Офицер отправился к мешавшему ему заведению, снял видео, а затем позвонил на горячую линию полицию.

«Музыку выключили в 04:45. Я просто думаю, не будет ли лучше в следующий визит на Пхукет взять с собой своих собственных сотрудников из Пхетчабури, чтобы самим расследовать и провести аресты по таким случаям, когда подобные заведения работают до четырех-пяти утра, мешают жителям громкой музыкой и не думают о других», – добавил он.

«Посмотрим, кто будет привлечен к ответственности за это. Пожалуйста, коллеги, не допускайте, чтобы людям причиняли подобные неудобства. Вы получаете зарплаты за счет налогов граждан, так что думайте об этих гражданах», – призвал пхукетскую полицию генерал из Пхетчабури.

В итоге генерал Кваиндечатхорн и публика в целом получили ответ через PR-службу Пхукета, опубликовавшую заявления шефа пхукетской полиции генерал-майора Порнсака Нуанну и шефа полиции Пхукет-Тауна полковника Тиравата Лиамсувана. Одним из неожиданных моментов стало то, что генерал Нуанну признал, что некоторые из операторов клубов (и видимо, оператор заведения, о котором шла речь) нарушают правила на регулярной основа.

«Полиция проводит операции в развлекательных заведениях, которые мешают гражданам, в соответствии с политикой Королевской полиции Таиланда», – заявил генерал Нуанну.

«В частности, владелец клуба в Пхукет-Тауне под названием Н2О задерживался дважды (18 и 19 января)», – добавил он.

Именно клуб H2O можно заметить на видео, которое выложил генерал Кваиндечатхорн. При этом свою жалобу он подал 21 февраля.

Также на видео есть и другие заведения. Редакция The Phuket News связалась со всеми тремя и везде корреспондента заверили, что прекращают развлекательную программу в полночь, а закрываются в 2:00 в соответствии с имеющими у них лицензиями на ведение развлекательного бизнеса.

В свою очередь, полковник Лиамсвун добавил, что 19 февраля его сотрудники инспектировали бары и клубы на предмет соблюдения часов работы.

«Сотрудники выяснил, что клуб под названием H20 Club 552 нарушил приказ по провинции о требованиях по борьбе с COVID-19, работал без лицензии и предлагал гостям кальяны», – заявил полковник.

О реакции непосредственно на жалобу генерала Кваиндечатхорна в публикации PR-службы не говорится ничего. PR-служба лишь выложила фотографии с рейдов в развлекательных заведениях без указания дат и названий мест. Впрочем, генерал Нуанну назвал имя ответственного за расследование офицера (полковник Акит Дарнпитасарт) и заявил, что результаты будут в течение трех дней.