Ночные клубы Патонга подали новую петицию о продлении часов работы

Президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат от лица членов ассоциации подал очередную петицию с просьбой продлить разрешенные часы работы баров и клубов на Бангла-Роуд до 4:00 утра.

28 Ноября 2017 11:05:13

Президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат вручил главе округа Кату Сомпрату Прасонгкраму петицию с просьбой продлить разрешенные часы работы баров и клубов на Бангла-Роуд до 4:00 утра.

Новая петиция была подана главе округа Кату Сомпрату Прасонгкраму, офис которого делегация РЕВА во главе с господином Крыасомбатом посетила 27 ноября. Ранее РЕВА уже неоднократно подавала подобные обращения (вплоть до обращения в Бангкок), но ни одна из предыдущих просьб ассоциации удовлетворена не была.

Подаче новой петиции предшествовало антикоррупционное расследование в Патонге. Как писали «Новости Пхукета» ранее, среди прочего местные полицейские подозреваются в том, что за взятки позволяли местному бизнесу работать сверх установленных законом часов (до 01:00 на Бангла-Роуд и до 00:00 во всем остальном Патонге).

Вручая очердную петицию, господин Крыасомбат подчеркнул, что продление официальных часов работы ночных клубов до 04:00 позволило бы решить эту проблему. Кроме того, как неоднократно говорил глава РЕВА ранее, ночной бизнес – это важный источник доходов для экономики Пхукета, и соответствующий сектор должен быть выведен из тени.

«Мы хотим, чтобы это проблема была решена. Продление часов работы снизит потенциал для вымогательства взяток. Кроме того, 04:00 – это оптимальное время закрытия для заведений Патонга», – заявил он.

«Большинство операторов развлекательного бизнеса хотели бы легально платить правительству за эту привелегию, вместо того, чтобы платить взятки», – добавил он.

По оценкам господина Крыасомбата, ночной бизнес генерирует выручку в размере 25 млн бат в сутки, создавая рабочие места и поддерживая другие отрасли.

Глава РЕВА отметил, что в настоящий момент идет обсуждение возможности расширения территории развлекательных зон, где клубы и бары могут работать до 01:00 (к таким зонам относится Бангла-Роуд). Однако, по мнению господина Крыасомбата, без продления часов работы до 04:00 это не имеет смысла.

«Просторе расширение территории развлекательных зон – недостаточная мера, поскольку находящихся в них заведениям придется оставаться открытыми после 01:00, чтобы обслуживать клиентов и не разориться», – заявил он.

Напомним, вопрос о часах работы баров и клубов Пхукета вернулся на повестку дня в конце января, когда полиция провела на Бангла-Роуд показательную операцию и добилась закрытия всех заведений в 01:00 ночи, как того требует законодательство. Вслед за этим местный бизнес пришел в администрацию провинции с петицией о создании на Бангла-Роуд особой развлекательной зоны, где заведения могли бы работать до 4:00 утра, и впервые администрация провинции просьбу поддержала, пообещав выступить в качестве посредника между Ассоциацией развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) и правительством в Бангкоке.

Две недели спустя, 15 февраля, губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан направил в столицу официальный запрос на продление разрешенных часов работы баров и клубов на Бангла-Роуд до 4:00 утра. После этого глава провинции заявил, что хотел бы, чтобы аналогичные правила действовали и в пределах второй из развлекательных зон Пхукета – на Taina Rd. в Кароне.

Как показал опрос, проведенный The Phuket News, читатели поддерживают идею продления часов работы заведений на Бангла-Роуд и хотели бы, чтобы администрация провинции пошла дальше по пути легализации развлекательных заведений, многие из которых сейчас работают в ночные часы незаконно.