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Ночные дожди затопили Патонг

Локальное наводнение произошло в Патонге ночью 14 октября, когда на курортный город обрушился мощный дождь. Затоплены оказались некоторые из основных улиц, а также многострадальный местный участок полиции, который сам по себе расположен в низине и оттого часто страдает в дни обильных осадков.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Октября 2022, 12:40 PM
Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Наводнение в Патонге ночью 14 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщается, затоплены были участки уличной сети у Patong Hospital, ТЦ Jungceylon и рынка Banzaan Market, также покрыты водой оказались Sai Nam Yen Rd. и Phra Metta Rd,

Глубина воды в некоторых местах достигала 50-70 см, дренажные системы не справлялись с отводом осадков. На ряде улиц проезд оказался невозможен для мотоциклов, хотя автомобили и автобусы были еще способны пробираться через воду на малой скорости.

Сильное наводнение отчасти связывают еще и с приливом, который мешал воде уходить по дренажным трубам и каналу Пак-Банг в море.

Полиция Патонга в 4:50 утра получила приказ спешно переместить все «государственные транспортные средства» из зоны затопления. О машинах частных лиц ничего сказано не было.

К 7:00 утра ситуация начала возвращаться в норму, хотя некоторые места еще оставались затопленными. Жители Патонга принялись убирать грязь и мусор, оставшиеся после наводнения. Также пришлось очищать решетки коллекторов ливневой канализации, которые оказались забиты.

Официальные лица пока ничего не сказали о возможных масштабах ущерба. Впрочем, как правило таких комментариев чиновники и не делают.

 

 

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