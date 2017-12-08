Ночные дожди вызвали локальные наводнения на Пхукете

Ливневая канализация в целом ряде районов провинции не справилась с нагрузкой минувшей ночью, в результате чего были затоплены улицы, жилые дома и офисы.

8 Декабря 2017 11:03:22

Локальные наводнения в ночь на 8 ноября были зафиксированы в целом ряде районов острова, включая исторический центр Пхукет-Тауна, где водой оказались залиты Phang Nga Rd. и Thepkrasattri Rd. в районе музея Китайским переселенцев, а также Soi Phaniang, Soi Surin 4 и многие другие улицы.

Движение по Thepkrasattri Rd. было затруднено и к северу от Пхукета-Тауна, в частности, в районе магазина Super Cheap в Рассаде, около около Muslim Wittaya Phuket School, у магазина Thai Watsadu в Срисунторне.

В Чалонге пострадали окрестности храма Wat Ladthiwanaram на Chao Fa East Rd. и кольцевая развязка в районе пирса. В Патонге в очередной раз была затоплена Rat-uthit 200 Pi Rd. Уровень воды в указанных зона достигал 50 см.

Некоторых из затопленных районов вода не уходила вплоть до утра. В настоящий момент ситуация стабилизировалась.